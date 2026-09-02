Москва перегнула палку: действительно ли Германия начинает закручивать гайки России

Германия демонстрирует более жесткую реакцию на действия России на фоне подозрений в диверсиях и попытках дестабилизации на территории Европы. Берлин закрывает российское консульство в Бонне и "Русский дом" в столице, ужесточает санкционное давление, правила въезда для граждан РФ и меры против российского теневого флота. Германия закрывает российские учреждения, усиливает санкции и ограничения – можно ли говорить, что Берлин переходит от политики сдерживания к политике системного противодействия России? Если русский следует подтвердят и в атаке на энергетическую инфраструктуру в Бранденбурге, станет ли это для Германии своеобразной "красной линией"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Началась более широкая игра

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что о концептуальных изменениях в политике Германии пока говорить рано. Мы увидим это со временем и от того, насколько последовательны такие шаги.

Однако собеседник портала "Комментарии" акцентировал внимание на том, что происходит смена инструментов и решимости задействовать эти инструменты.

"Германия действительно начинает показывать клыки России. Почему это происходит? Во многом это вызревало годами от постоянных шагов России, но в которых было сложно поймать и сложно объяснить германскому обществу привязанность России к этому и остроту противостояния России именно Германии. Пока же эта ситуация с дронами, взрывчаткой на аэродроме слишком выпуклая, чтобы Россия могла ее замылить или чтобы пророссийские силы в Германии могли ее дискредитировать. Поэтому германские власти ухватились за нее, чтобы сделать те шаги, которые уже давно вызревали, но для которых не было электоральной возможности. Пока же, наоборот, электоральная логика подталкивает сделать их максимально публично и резко, ровно для того, чтобы выбить часть пророссийской подоплеки у оппонентов из "Альтернативы для Германии", – отметил эксперт.

Олег Саакян продолжает, таким образом, теперь эти российские удары, которые готовились дронами, происходившие диверсии, в частности, последние, как раз на фоне этой ситуации с аэродромом, диверсия с ударами самодельными ракетами по энергетике – это все позволяет поставить "Альтернативу для Германии" за позицию о русском направлении.

"Поэтому здесь более широкая игра, которая направлена не только на ответ России, и на международную реакцию, на сдерживание или принуждение России, но и на то, как воспользоваться этой ситуацией для минимизации российских возможностей влиять внутри самой Германии", — подытожил эксперт.

Вопрос только один – как далеко Германия будет готова зайти в своем ответе

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что все очень похоже на то, что Германия наконец-то начинает понимать, что российская агрессия против Европы давно не ограничивается Украиной.

"После попытки теракта в аэропорту Лейпциг Галле, за которой немецкие власти наконец-то увидели российский след, Берлин решил ответить. Действительно, закрывают российское консульство в Бонне и "Русский дом" в Берлине. Расширяют санкции, ужесточают правила въезда для граждан РФ и давление на российский теневой флот. И это верная реакция. Ибо годами Москва пользовалась слабостью Европы. Россия могла организовывать диверсии, содержать агентуру, вести информационные операции и использовать дипломатические и культурные учреждения как инструменты своего влияния. В ответ Европа так боялась эскалаций, что побуждала к новым эскалациям", – отметил эксперт.

По его словам, теперь остается надеяться, что Россия будет платить за каждую подобную историю. Каждая атака должна приносить новые санкции и ограничения. Москва должна наконец-то понять простое правило. Чем больше Россия атакует Европу, тем меньше России должно оставаться в Европе.

"Тогда вопрос будет только один — как далеко Германия будет готова зайти в своем ответе", — констатировал аналитик.

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