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Кравцев Сергей
Германия демонстрирует более жесткую реакцию на действия России на фоне подозрений в диверсиях и попытках дестабилизации на территории Европы. Берлин закрывает российское консульство в Бонне и "Русский дом" в столице, ужесточает санкционное давление, правила въезда для граждан РФ и меры против российского теневого флота. Германия закрывает российские учреждения, усиливает санкции и ограничения – можно ли говорить, что Берлин переходит от политики сдерживания к политике системного противодействия России? Если русский следует подтвердят и в атаке на энергетическую инфраструктуру в Бранденбурге, станет ли это для Германии своеобразной "красной линией"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что о концептуальных изменениях в политике Германии пока говорить рано. Мы увидим это со временем и от того, насколько последовательны такие шаги.
Однако собеседник портала "Комментарии" акцентировал внимание на том, что происходит смена инструментов и решимости задействовать эти инструменты.
Олег Саакян продолжает, таким образом, теперь эти российские удары, которые готовились дронами, происходившие диверсии, в частности, последние, как раз на фоне этой ситуации с аэродромом, диверсия с ударами самодельными ракетами по энергетике – это все позволяет поставить "Альтернативу для Германии" за позицию о русском направлении.
Политический эксперт Сергей Таран отметил, что все очень похоже на то, что Германия наконец-то начинает понимать, что российская агрессия против Европы давно не ограничивается Украиной.
По его словам, теперь остается надеяться, что Россия будет платить за каждую подобную историю. Каждая атака должна приносить новые санкции и ограничения. Москва должна наконец-то понять простое правило. Чем больше Россия атакует Европу, тем меньше России должно оставаться в Европе.
Также издание "Комментарии" сообщало – Москва пригрозила Германии "достойным ответом": какой шаг Берлина вывел из себя Кремль.