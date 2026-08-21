Германия готовит удар по России после атаки на украинский самолет: что под угрозой

В Германии рассматривают возможные ответные меры против России после инцидента с украинским самолетом Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпциг/Галле. Одним из наиболее вероятных шагов может стать закрытие "Русского дома" в Берлине. Об этом пишет Spiegel.

Германия. Фото: из открытых источников

Немецкие следователи продолжают выяснять обстоятельства атаки беспилотника. Официально Берлин пока не возлагает ответственность на Москву, однако, по данным издания, версия о российском следе рассматривается как одна из основных.

На этом фоне в правительственной коалиции Германии уже обсуждаются возможные меры против России. В Министерстве иностранных дел ФРГ подтвердили, что вопрос о прекращении работы "Русского дома" действительно находится в поле дискуссий.

Особое внимание немецких властей связано с возможными связями учреждения с российской разведывательной деятельностью. При этом требования ограничить работу "Русского дома" звучат в Германии уже не первый год.

Юридически закрытие учреждения может оказаться непростым. Его деятельность регулируется двумя германо-российскими соглашениями. Одно из них было заключено в 2013 году и предусматривает аренду здания российской стороной сроком на 99 лет.

Другое соглашение, подписанное в 2011 году, позволяет пересматривать или прекращать договоренности каждые пять лет. Следующее окно для такого решения откроется 7 июня 2027 года.

Тем не менее в Берлине, судя по всему, не исключают попытки найти политико-правовой механизм для более раннего давления на российское учреждение.

По информации источников Spiegel, первое политическое решение по "Русскому дому" может появиться уже на следующей неделе.

Таким образом, возможная атака на украинский самолет может получить продолжение далеко за пределами аэропорта Лейпциг/Галле – и ударить по одному из наиболее заметных российских учреждений в немецкой столице.

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