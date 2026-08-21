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Німеччина готує удар по Росії після атаки на український літак: що під загрозою

Берлін обговорює можливе закриття російської установи, яку підозрюють у зв'язках зі шпигунською діяльністю

21 серпня 2026, 12:30
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Кравцев Сергей

У Німеччині розглядають можливі заходи у відповідь проти Росії після інциденту з українським літаком Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпциг/Галле. Одним із найімовірніших кроків може стати закриття "Російського дому" у Берліні. Про це пише Spiegel.

Німеччина готує удар по Росії після атаки на український літак: що під загрозою

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Німецькі слідчі продовжують з'ясовувати обставини атаки безпілотника. Офіційно Берлін поки що не покладає відповідальність на Москву, проте, за даними видання, версія про російський слід розглядається як одна з основних.

На цьому тлі в урядовій коаліції Німеччини вже обговорюються можливі заходи проти Росії. У Міністерстві закордонних справ ФРН підтвердили, що питання про припинення роботи "Русского дома" справді перебуває у полі дискусій.

Особлива увага німецької влади пов'язана із можливими зв'язками установи з російською розвідувальною діяльністю. При цьому вимоги обмежити роботу "Русского дома" звучать у Німеччині вже не перший рік.

Юридично закриття установи може виявитися непростим. Його діяльність регулюється двома німецько-російськими угодами. Одна з них була укладена у 2013 році та передбачає оренду будівлі російською стороною терміном на 99 років.

Інша угода, підписана у 2011 році, дозволяє переглядати чи припиняти домовленості кожні п'ять років. Наступне вікно для цього рішення відкриється 7 червня 2027 року.

Проте в Берліні, зважаючи на все, не виключають спроби знайти політико-правовий механізм для більш раннього тиску на російську установу.

За інформацією джерел Spiegel, перше політичне рішення щодо "Російського дому" може з'явитися вже наступного тижня.

Таким чином, можлива атака на український літак може отримати продовження далеко за межами аеропорту Лейпциг/Галле – і вдарити по одній із найпомітніших російських установ у німецькій столиці.

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Джерело: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/berlin-bundesregierung-prueft-strafmassnahmen-gegen-russisches-haus-a-ec8e6a55-9ea2-490d-9822-c7ed12dc7ff7
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