Украинца в Германии осудили за подготовку диверсий: прокуратура заявила о российском следе

Высший региональный суд Штутгарта приговорил гражданина Украины к одному году и трем месяцам лишения свободы по делу о подготовке предполагаемых диверсий в Германии. Об этом сообщает dpa.

Германия. Фото: из открытых источников

Суд рассматривал дело трех украинцев, которых задержали в мае прошлого года в Констанце, Кельне и швейцарском кантоне Тургау. В итоге один из фигурантов получил тюремный срок, а двое других были оправданы.

По версии Федеральной прокуратуры Германии, мужчины могли участвовать в подготовке атак на транспортные маршруты службы доставки посылок. Следствие утверждает, что в марте 2025 года были отправлены две посылки с GPS-трекерами через украинскую почтовую службу.

Как считают немецкие правоохранители, заказ исходил от российской разведки и передавался через посредников в Мариуполе. Целью первого этапа якобы был сбор информации о маршрутах и внутренних процедурах работы курьерской компании.

Следующим шагом, согласно обвинению, должна была стать отправка посылок с зажигательными устройствами. Они, по версии прокуратуры, должны были воспламениться во время транспортировки в Германии или на другом участке маршрута.

Следствие заявляло, что организаторы рассчитывали не только на материальный ущерб, но и на создание у населения ощущения небезопасности.

По данным обвинительного заключения, все трое мужчин договорились об отправке таких посылок, однако правоохранители задержали их еще на этапе подготовки предполагаемых атак.

Федеральная прокуратура требовала для обвиняемых от двух лет и девяти месяцев до четырех лет и трех месяцев заключения. Защита, напротив, настаивала на полном оправдании подсудимых.

В начале оглашения приговора суд не раскрывал личности обвиняемых и не уточнял все детали предъявленных обвинений. В результате окончательное решение оказалось неодинаковым для трех фигурантов: один получил реальный срок, двое были признаны невиновными.

Дело стало очередным эпизодом расследований в Германии, связанных с предполагаемой российской диверсионной активностью на территории Европы.

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