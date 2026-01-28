logo

Главная Новости Мир Германия Германия готовит вооружение будущего уже в 2027 году: почему в Кремле паникуют
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия готовит вооружение будущего уже в 2027 году: почему в Кремле паникуют

Бундесвер получит многоразовую аэрокосмическую систему HYTEV, способную выводить на орбиту тонны полезной нагрузки без космодрома

28 января 2026, 11:19
Кравцев Сергей

В 2027 году немецкие вооруженные силы планируют получить уникальную многоразовую гиперзвуковую аэрокосмическую систему HYTEV (Hypersonic Test and Experimentation Vehicle). Как сообщает портал Defense Express, аппарат размером с истребитель предназначен для оборонных исследований и станет настоящим прорывом в технологиях вывода грузов на орбиту.

Германия готовит вооружение будущего уже в 2027 году: почему в Кремле паникуют

Германия. Фото: из открытых источников

Разработкой занимается бременский стартап Polaris Raumflugzeuge, который в феврале подписал контракт на создание прототипа. HYTEV состоит из двух ступеней: первая – носитель с двумя турбовентиляторными двигателями и клиновоздушным (Aerospike) реактивным двигателем, вторая – ракетоплан с жидкостным ракетным двигателем. Первая ступень взлетает как обычный самолет, разгоняется до скоростей свыше 5 Махов и поднимается в верхние слои атмосферы. Там она запускает вторую ступень, способную вывести до 1000 кг полезной нагрузки на орбиту. Оба компонента беспилотные и многоразовые.

Изначально планировалось, что система появится в 2028 году, но сроки сместились на конец 2027-го. Аналитики называют это необычным ускорением проекта. По их мнению, HYTEV станет для Германии революционным инструментом, позволяющим доставлять грузы на орбиту по непредсказуемым траекториям.

В Defense Express отмечают, что концепция напоминает советский "Буран" и американский Space Shuttle, который в 1970-х ошибочно воспринимали как орбитальный бомбардировщик. В отличие от своих предшественников, HYTEV не требует космодрома: аппарат взлетает с обычной взлетно-посадочной полосы, делая его более скрытным и оперативным.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии вовсю готовятся к войне России против НАТО: когда она может начаться.




Источник: https://defence-ua.com/news/bundesver_u_2027_rotsi_maje_otrimati_istorichnij_zhah_dlja_kremlja_hytev_i_tse_pro_orbitalne_bombarduvannja_z_bch_na_1000_kg-21636.html
