Германия готовит вооружение будущего уже в 2027 году: почему в Кремле паникуют

В 2027 году немецкие вооруженные силы планируют получить уникальную многоразовую гиперзвуковую аэрокосмическую систему HYTEV (Hypersonic Test and Experimentation Vehicle). Как сообщает портал Defense Express, аппарат размером с истребитель предназначен для оборонных исследований и станет настоящим прорывом в технологиях вывода грузов на орбиту.

Разработкой занимается бременский стартап Polaris Raumflugzeuge, который в феврале подписал контракт на создание прототипа. HYTEV состоит из двух ступеней: первая – носитель с двумя турбовентиляторными двигателями и клиновоздушным (Aerospike) реактивным двигателем, вторая – ракетоплан с жидкостным ракетным двигателем. Первая ступень взлетает как обычный самолет, разгоняется до скоростей свыше 5 Махов и поднимается в верхние слои атмосферы. Там она запускает вторую ступень, способную вывести до 1000 кг полезной нагрузки на орбиту. Оба компонента беспилотные и многоразовые.

Изначально планировалось, что система появится в 2028 году, но сроки сместились на конец 2027-го. Аналитики называют это необычным ускорением проекта. По их мнению, HYTEV станет для Германии революционным инструментом, позволяющим доставлять грузы на орбиту по непредсказуемым траекториям.

В Defense Express отмечают, что концепция напоминает советский "Буран" и американский Space Shuttle, который в 1970-х ошибочно воспринимали как орбитальный бомбардировщик. В отличие от своих предшественников, HYTEV не требует космодрома: аппарат взлетает с обычной взлетно-посадочной полосы, делая его более скрытным и оперативным.

