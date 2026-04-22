Германия готовится к великой войне: Берлин сделал новое резонансное заявление

Министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории страны комплексную военную стратегию, предусматривающую резкое усиление Бундесвера на фоне растущей угрозы со стороны России. Документ определяет амбициозную цель – сделать германскую армию самой мощной среди обычных сил в Европе.

В стратегии сохранена плановая численность Вооруженных сил на уровне 260 тысяч активных военнослужащих. Вместе с резервистами общее количество должно достигнуть не менее 460 тысяч. В то же время часть военных настаивала на дальнейшем увеличении, учитывая вызовы безопасности.

Ключевым фактором, определяющим новую оборонную политику Берлина, прямо названа Россия. В документе отмечается, что Москва создает предпосылки для потенциального нападения на страны НАТО, что вынуждает союзников пересматривать свои подходы к обороне.

Отдельный упор сделан на развитии современных возможностей ведения войны. Речь идет не только о традиционных силах, но и об усилении кибербезопасности, информационных операций и присутствии в космосе. Германия планирует значительно нарастить арсенал высокоточного оружия большой дальности и систем противовоздушной обороны.

Стратегия подчеркивает, что в условиях гибридных угроз армия должна действовать в тесной координации с другими государственными институтами, однако сосредотачиваться именно на военных задачах.

Новый курс Берлина сигнализирует об изменении роли Германии в европейской безопасности – от сдержанной оборонительной позиции до активного лидерства в военной сфере на континенте.

