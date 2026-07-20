Германия хочет лишить украинцев автоматической защиты: кого могут обязать покинуть ЕС

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил за пересмотр правил предоставления временной защиты украинским гражданам в Европейском Союзе. По его мнению, мужчины призывного возраста больше не должны автоматически получать статус, который действует для украинских беженцев с начала полномасштабной войны. Об этом глава МВД заявил в интервью немецкому изданию Welt.

Германия. Фото: из открытых источников

Добриндт подчеркнул, что уклонение от военной службы не может рассматриваться как самостоятельное основание для предоставления защиты в странах ЕС.

По его словам, действующий механизм, предусмотренный Директивой о массовом наплыве, изначально вводился как экстренная мера для украинцев, однако его применение к мужчинам призывного возраста следует пересмотреть. Вместо автоматического статуса они, как и другие иностранцы, смогут обращаться за предоставлением убежища в индивидуальном порядке.

Министр обратил внимание, что именно такой подход уже много лет применяется в отношении граждан Сирии. В их случае каждая заявка рассматривается отдельно, а решение принимается после оценки конкретных обстоятельств.

Добриндт также предупредил, что, если мужчина не получит убежище или иное законное основание для пребывания в Германии, ему придется покинуть страну.

Свое предложение министр объяснил не только миграционной политикой, но и поддержкой Украины со стороны Берлина. По его мнению, государство, которое оказывает Киеву масштабную военную помощь, вправе ожидать, что украинская сторона сможет мобилизовать необходимые человеческие ресурсы для сопротивления российской агрессии. Он подчеркнул, что ситуацию в Украине нельзя сравнивать с гражданской войной в Сирии, поэтому подход к предоставлению защиты также должен отличаться.

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