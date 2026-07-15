Украинцев в Германии предупредили: за эти три нарушения могут полностью лишить соцвыплат

С 1 июля в Германии начали действовать новые правила предоставления социальной помощи безработным, которые напрямую затрагивают и десятки тысяч украинцев, временно проживающих в стране. Вместо программы Bürgergeld власти запустили новую систему Grundsicherung, одновременно значительно ужесточив требования к получателям выплат.

Украинцы в Германии. Фото: из открытых источников

Хотя размер уже назначенных пособий остается прежним, все новые решения центров занятости (Jobcenter) теперь принимаются по обновленным правилам. Главная цель реформы — быстрее вернуть безработных на рынок труда.

Одним из ключевых изменений стало обязательство принимать не только вакансии по специальности, но и любую подходящую работу, даже если она не соответствует предыдущему опыту или образованию человека. Кроме того, сотрудники Jobcenter получили больше полномочий для контроля за выполнением обязанностей получателей помощи.

Теперь особое внимание будут уделять тому, насколько регулярно человек откликается на вакансии, посещает назначенные встречи и выполняет согласованный план поиска работы. За повторный необоснованный пропуск визита в Jobcenter пособие сократят на 30% сроком на один месяц, а три пропуска подряд могут привести к полной отмене выплат, включая компенсацию расходов на жилье.

Аналогичные санкции предусмотрены и за отказ участвовать в программах трудоустройства или игнорирование предложений о работе. При этом исключения сохраняются для людей, которые объективно не могут выполнять требования, например из-за тяжелого заболевания.

Еще одним важным изменением стала отмена льготного периода для сбережений. Если раньше накопления до 40 тысяч евро не учитывались при назначении помощи, то теперь финансовое положение заявителя может проверяться уже с первого года получения социальных выплат.

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