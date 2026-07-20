Німеччина хоче позбавити українців автоматичного захисту: кого можуть зобов'язати залишити ЄС

Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт виступив за перегляд правил надання тимчасового захисту українським громадянам у Європейському Союзі. На його думку, чоловіки призовного віку більше не повинні автоматично набувати статусу, який діє для українських біженців з початку повномасштабної війни. Про це глава МВС заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Добріндт наголосив, що ухилення від військової служби не може розглядатися як самостійна підстава для надання захисту у країнах ЄС.

За його словами, чинний механізм, передбачений Директивою про масовий наплив, спочатку вводився як екстрений захід для українців, проте його застосування до чоловіків призовного віку слід переглянути. Замість автоматичного статусу вони, як і інші іноземці, зможуть звертатись за наданням притулку в індивідуальному порядку.

Міністр звернув увагу, що саме такий підхід уже багато років застосовується щодо громадян Сирії. У разі кожна заявка розглядається окремо, а рішення приймається після оцінки конкретних обставин.

Добриндт також попередив, що, якщо чоловік не отримає притулку чи іншої законної підстави для перебування в Німеччині, йому доведеться залишити країну.

Свою пропозицію міністр пояснив не лише міграційною політикою, а й підтримкою України з боку Берліна. На його думку, держава, яка надає Києву масштабну військову допомогу, має право очікувати, що українська сторона зможе мобілізувати необхідні людські ресурси для спротиву російській агресії. Він наголосив, що ситуацію в Україні не можна порівнювати з громадянською війною в Сирії, тому підхід до надання захисту також має відрізнятися.

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