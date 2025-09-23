После экстренного заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег Россию от дальнейших провокаций:

Германия и Польша готовы к ответу России: что заявили

"Каждый должен знать: мы в любой момент готовы к ответу".

Вадефуль отметил солидарность НАТО и призвал Москву "воздержаться от дальнейших агрессивных действий".

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Handelsblatt также заявил, что Путин недооценивает единство и решительность НАТО. По его словам, истребители Eurofighter в любой момент готовы отражать угрозы — однако не будут подвергаться провокациям. Писториус призвал к воздержанию:

"Замысел [Путина] состоит в следующем: сначала спровоцировать НАТО, а в случае эскалации сделать вид, что тебя это совершенно удивляет, и дискредитировать альянс".

Польша ранее также дала понять, что при необходимости будет сбивать вторгшиеся в ее воздушное пространство самолеты и ракеты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Вооруженные силы Германии планируют, как лечить до 1000 раненых военнослужащих ежедневно в случае вспышки большого конфликта между НАТО и Россией. Об этом пишет Sky News.

Это происходит на фоне давних предупреждений альянса о том, что Москва может быть способна приступить к атаке с 2029 года. Москва отрицает предположение, что она может готовиться к войне с западным военным альянсом, но последние вторжения российских самолетов и беспилотников на территорию НАТО вызвали опасения по поводу эскалации.