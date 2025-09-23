logo

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия и Польша готовы к ответу России: что заявили
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия и Польша готовы к ответу России: что заявили

"В любой момент готовы к ответу". Германия и Польша предостерегают Россию от дальнейших провокаций

23 сентября 2025, 14:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

После экстренного заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег Россию от дальнейших провокаций:

Германия и Польша готовы к ответу России: что заявили

Германия и Польша готовы к ответу России: что заявили

"Каждый должен знать: мы в любой момент готовы к ответу".

Вадефуль отметил солидарность НАТО и призвал Москву "воздержаться от дальнейших агрессивных действий".

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Handelsblatt также заявил, что Путин недооценивает единство и решительность НАТО. По его словам, истребители Eurofighter в любой момент готовы отражать угрозы — однако не будут подвергаться провокациям. Писториус призвал к воздержанию:

"Замысел [Путина] состоит в следующем: сначала спровоцировать НАТО, а в случае эскалации сделать вид, что тебя это совершенно удивляет, и дискредитировать альянс".

Польша ранее также дала понять, что при необходимости будет сбивать вторгшиеся в ее воздушное пространство самолеты и ракеты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Вооруженные силы Германии планируют, как лечить до 1000 раненых военнослужащих ежедневно в случае вспышки большого конфликта между НАТО и Россией. Об этом пишет Sky News.

Это происходит на фоне давних предупреждений альянса о том, что Москва может быть способна приступить к атаке с 2029 года. Москва отрицает предположение, что она может готовиться к войне с западным военным альянсом, но последние вторжения российских самолетов и беспилотников на территорию НАТО вызвали опасения по поводу эскалации.                                                                                                                                                    



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости