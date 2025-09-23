Після екстреного засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль застеріг Росію від подальших провокацій:

Німеччина та Польща готові до відповіді Росії: що заявили

"Кожен повинен знати: ми будь-якої миті готові до відповіді".

Вадефуль наголосив на солідарності НАТО і закликав Москву "утриматися від подальших агресивних дій".

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв'ю Handelsblatt також заявив, що Путін недооцінює єдність та рішучість НАТО. За його словами, винищувачі Eurofighter будь-якої миті готові відбивати погрози — проте не піддаватимуться на провокації. Пісторіус закликав до стриманості:

"Задум [Путіна] полягає в наступному: спочатку спровокувати НАТО, а у разі ескалації вдати, що тебе це зовсім дивує, і дискредитувати альянс".

Польща раніше також дала зрозуміти, що при необхідності збиватиме літаки і ракети, що вторглися в її повітряний простір.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Збройні сили Німеччини планують, як лікувати до 1000 поранених військовослужбовців щодня у разі спалаху великого конфлікту між НАТО та Росією. Про це пише Sky News.

Це відбувається на тлі давніх попереджень альянсу про те, що Москва може бути здатна розпочати атаку з 2029 року. Москва заперечує припущення, що вона може готуватися до війни із західним військовим альянсом, але останні вторгнення російських літаків та безпілотників на територію НАТО викликали побоювання щодо ескалації.