logo_ukra

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Німеччина та Польща готові до відповіді Росії: що заявили
commentss НОВИНИ Всі новини

Німеччина та Польща готові до відповіді Росії: що заявили

"У будь-який момент готові до відповіді". Німеччина та Польща застерігають Росію від подальших провокацій

23 вересня 2025, 14:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Після екстреного засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль застеріг Росію від подальших провокацій:

Німеччина та Польща готові до відповіді Росії: що заявили

Німеччина та Польща готові до відповіді Росії: що заявили

"Кожен повинен знати: ми будь-якої миті готові до відповіді".

Вадефуль наголосив на солідарності НАТО і закликав Москву "утриматися від подальших агресивних дій".

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв'ю Handelsblatt також заявив, що Путін недооцінює єдність та рішучість НАТО. За його словами, винищувачі Eurofighter будь-якої миті готові відбивати погрози — проте не піддаватимуться на провокації. Пісторіус закликав до стриманості:

"Задум [Путіна] полягає в наступному: спочатку спровокувати НАТО, а у разі ескалації вдати, що тебе це зовсім дивує, і дискредитувати альянс".

Польща раніше також дала зрозуміти, що при необхідності збиватиме літаки і ракети, що вторглися в її повітряний простір.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Збройні сили Німеччини планують, як лікувати до 1000 поранених військовослужбовців щодня у разі спалаху великого конфлікту між НАТО та Росією. Про це пише Sky News.

Це відбувається на тлі давніх попереджень альянсу про те, що Москва може бути здатна розпочати атаку з 2029 року. Москва заперечує припущення, що вона може готуватися до війни із західним військовим альянсом, але останні вторгнення російських літаків та безпілотників на територію НАТО викликали побоювання щодо ескалації.                                                                                                                                                                                                 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини