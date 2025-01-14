Германия меняет подход к поддержке Украины: о чем идет речь

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Марьян Ощановский
Министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия работает над прямой поддержкой оборонного сектора Украины.
Украину посетил Писториус. Фото из открытых источников
По словам Бориса Писториуса, в настоящее время Германия работает над несколькими мероприятиями вроде "датской модели".
Как известно, "датская модель" возникла благодаря меморандуму между Украиной и Данией в июне 2024 года. Дания тогда стала первой страной, одобрившей закупку вооружения и техники у украинских производителей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия производит за три месяца столько вооружения, сколько НАТО производит в год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. "Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью. Россияне, по сути, создали военную экономику", — подчеркнул он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что китайские и индийские компании ищут источники поставок нефти после введения новых ограничений США против российского нефтяного экспорта. Как известно, под санкции попали "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", их дочерние структуры и 183 судна, перевозившие российскую нефть. Многие из этих танкеров использовали для доставки нефти в Индию и Китай, которые стали крупнейшими потребителями российской нефти после введения 2022 года западных санкций. Некоторые суда также перевозили нефть из Ирана.
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