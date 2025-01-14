Германия меняет подход к поддержке Украины: о чем идет речь

Министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия работает над прямой поддержкой оборонного сектора Украины.

Украину посетил Писториус. Фото из открытых источников

По словам Бориса Писториуса, в настоящее время Германия работает над несколькими мероприятиями вроде "датской модели".

"Также мы работаем над развитием совместных предприятий, чтобы увеличить возможности правительства Украины покупать вооружение для собственной промышленности, получая деньги от западных стран. Совместные предприятия будут очень правильным решением для увеличения сотрудничества", — сказал глава Минобороны Германии.

Как известно, "датская модель" возникла благодаря меморандуму между Украиной и Данией в июне 2024 года. Дания тогда стала первой страной, одобрившей закупку вооружения и техники у украинских производителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия производит за три месяца столько вооружения, сколько НАТО производит в год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. "Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью. Россияне, по сути, создали военную экономику", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что китайские и индийские компании ищут источники поставок нефти после введения новых ограничений США против российского нефтяного экспорта. Как известно, под санкции попали "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", их дочерние структуры и 183 судна, перевозившие российскую нефть. Многие из этих танкеров использовали для доставки нефти в Индию и Китай, которые стали крупнейшими потребителями российской нефти после введения 2022 года западных санкций. Некоторые суда также перевозили нефть из Ирана.