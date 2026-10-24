Германия меняется: Мерц ответил, готов ли он на сотрудничество с ультраправой "АдГ"

Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь выступил против любого сближения с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). На заседании Христианско-социального союза (ХСС), который является политическим союзником его Христианско-демократического союза (ХДС), глава немецкого правительства дал понять, что не намерен отказываться от курса на изоляцию этой политической силы. Об этом сообщает "Reuters".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало на фоне дискуссий внутри политического лагеря консерваторов. В последнее время некоторые представители партии Мерца призывали изучить возможности сотрудничества с АдГ. Такие предложения поставили вопрос о том, насколько устойчивым остается принципиальный отказ от взаимодействия с ультраправыми.

Однако канцлер публично обозначил жесткую позицию. По его словам, поддержка этой политической силы несовместима с принадлежностью к консервативному политическому объединению, которое он представляет.

"Тот, кто считает, что должен голосовать за этих людей, не имеет места в нашем Союзе. Им нет места среди нас", — заявил Мерц.

Таким образом, глава правительства подтвердил намерение сохранять политический барьер между собственным союзом и "Альтернативой для Германии". Его слова адресованы не только сторонникам АдГ, но и представителям консервативного лагеря, которые допускают возможность пересмотра прежнего подхода.

Вопрос взаимодействия с ультраправыми остается чувствительным для немецкой политики: любые попытки наладить сотрудничество могут вызвать серьезные разногласия внутри партий и поставить под сомнение действующие политические принципы.

Позиция Мерца свидетельствует о том, что по крайней мере на публичном уровне он не готов идти на уступки сторонникам сближения с АдГ. При этом дальнейшее развитие дискуссии будет зависеть от того, удастся ли руководству консерваторов сохранить единство на фоне внутренних призывов изменить стратегию.

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