Мерц предупредил Европу: чем закончится капитуляция Украины

Капитуляция Украины в войне с Россией неприемлема для Европы, поскольку её последствия затронут не только Киев, но и государства, поддерживающие украинскую сторону. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на экономическом форуме в Берлине. Его слова приводит DW.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Мы оказываем поддержку Украине не для того, чтобы затягивать эту войну. Но капитуляция или даже безоговорочная капитуляция Украины – исключена. Ведь это означало бы капитуляцию всех нас", — подчеркнул глава немецкого правительства.

Мерц обвинил Россию в подрыве политического порядка, сформировавшегося в Европе после окончания холодной войны. Отдельную тревогу у канцлера вызывают гибридные действия Москвы, которые, по его словам, направлены на европейские общества.

"Моя самая большая обеспокоенность на данный момент – не наша экономика, не США или Китай, а влияние России на наше общество", — заявил Мерц.

По его оценке, подобные угрозы проявляются ежедневно, однако европейские страны пока недостаточно осознают их масштаб. Канцлер фактически дал понять, что вопрос безопасности для Германии выходит за рамки военной помощи Украине и касается устойчивости самих европейских государств.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможных путях завершения войны. В Европе обсуждают перспективы дипломатических контактов с Москвой, возможные условия прекращения огня и гарантии, которые могли бы предотвратить новое нападение на Украину.

При этом слова Мерца отражают позицию Берлина: прекращение войны не должно достигаться ценой безусловной капитуляции Киева. Канцлер не представил в своём выступлении конкретного плана урегулирования, однако подчеркнул, что исход войны имеет значение для безопасности всего континента.

Главный вопрос для европейских союзников Украины заключается в том, как совместить дипломатические усилия с обеспечением долгосрочной защиты страны и сохранением европейской системы безопасности.

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