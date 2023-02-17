Германия начала испытание нового оружия. Украина получит его первой в мире

Украина первой в мире получит одну из самых современных самоходных гаубиц. Речь идет о модели RCH 155, которая является преемницей гаубицы PzH 2000 и считается одним из лучших вооружений этого типа. Новое оборудование оснащено новыми технологиями, ориентированным на максимальную автоматизацию работы, и его испытания в Германии только начались. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Милитарный".

Гаубица Boxer RCH-155. Фото из открытых источников

Министерство обороны Украины направило запрос Германии в июле 2022 года на получение новых гаубиц Boxer RCH-155. В конце года правительство Германии официально подтвердило, что предоставит Украине новое оружие. Украина первые единицы техники получит в 2025 году, в количестве 18 гаубиц RCH-155.

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RCH-155 – самоходная 155-мм гаубица, разработанная для максимальной автоматизации. Новая модель способна вести огонь на расстоянии до 54 км и выстреливает до девяти патронов в минуту. Увеличение автоматизации повлияло на количество экипажа, для RCH-155 достаточно двух человек, находящихся в бронированной части. Новое оружие преследует цель постепенно заменить в немецком арсенале гаубицы PzH 2000, которые также используются в Украине.

Работа гаубицы поддерживается компьютерной системой управления огнем, рассчитывающей траектории выпущенных снарядов. Также есть передовая система навигации, экипаж защищен системой защиты от оружия массового поражения и автоматической системой подавления огня. На гаубице установлены кондиционер и отопление.

RCH-155 легче на 15 тонн, чем гаубица PzH 2000 и может разгоняться до 100 км/ч, ведь расположена на колесах, а не на гусеницах, как предыдущая модель. Особенностью RCH-155 является то, что гаубица может вести огонь во время движения, ранее не доступного для артиллерийских систем.

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