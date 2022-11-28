Германия назвала свои условия расширения ЕС, в том числе за счет Украины

Германия даст свое согласие на присоединение новых стран-членов только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой ЕС, чтобы не поставить под угрозу способность блока к действиям. Об этом заявил Йорг Кукис, статс-секретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Олафа Шольца. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Euractiv".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Призыв к реформированию ЕС пока что встречает сопротивление – особенно со стороны восточных и скандинавских стран-членов, но Берлин уверен, что консенсус по реформированию ЕС может быть достигнут.

Как заявил Кукис, успех реформы ЕС будет зависеть от того, "насколько настойчиво мы будем вести переговоры" и "насколько четко мы сообщим, что мы позволим расширение только при условии проведения институциональных реформ".

"Как немецкое правительство, мы имеем очень четкую позицию по этому поводу, и ответ заключается в том, что нам нужна институциональная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением", — отметил он.

В правительстве Германии считают крайне важным реформирование ЕС с момента своего прихода к власти в прошлом году. Коалиционное соглашение даже обязывает правительство настаивать на развитии ЕС как европейской федерации.

С тех пор немецкое правительство приняло более "прагматичный" подход, который направлен на институциональную реформу в рамках существующей договорной базы.

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