Германия не планирует увеличивать помощь Украине: какая причина

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Марьян Ощановский
Власти Германии на данном этапе не видят оснований для увеличения военной и финансовой помощи Украине. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает портал "Комментарии".
Германия - один из крупнейших доноров Украины. Фото из открытых источников
Кристиан Линднер заявил, что Германия уже сейчас прилагает немалые усилия для обеспечения поддержки, поэтому нет предпосылок для увеличения объемов военной и финансовой помощи для Украины.
Министр отметил, что Германия поставляет ВСУ системы вооружения, оказывает финансовую помощь официальному Киеву, а также предоставляет убежище многим украинским беженцам.
Вместе с тем, министр финансов подчеркнул, что Германия настаивает на том, чтобы другие европейские страны увеличили свои доли помощи Украине.
По словам Кристиана Линднера, несправедливо, когда вклад Германии в поддержку Украины непропорционально больше вклада других европейских стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на второй год полномасштабного вторжения в Украину в российскую армию продолжают поступать снайперские прицелы из США, Японии и Европы. В течение 2022 и 2023 годов из западных стран в Россию попали снайперские прицелы на сумму 173,6 млн долларов. На платформе YouTube можно найти десятки роликов, как российские оккупанты демонстрируют прицелы западных производителей. Согласно документации, снайперские прицелы завозились в Россию якобы для установки на охотничье оружие.
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