Германия не планирует увеличивать помощь Украине: какая причина

Власти Германии на данном этапе не видят оснований для увеличения военной и финансовой помощи Украине. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает портал "Комментарии".

Германия - один из крупнейших доноров Украины. Фото из открытых источников

Кристиан Линднер заявил, что Германия уже сейчас прилагает немалые усилия для обеспечения поддержки, поэтому нет предпосылок для увеличения объемов военной и финансовой помощи для Украины.

Министр отметил, что Германия поставляет ВСУ системы вооружения, оказывает финансовую помощь официальному Киеву, а также предоставляет убежище многим украинским беженцам.

"Мы уже являемся вторым по величине донором Украины в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. Пока нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше", — заявил Кристиан Линднер.

Вместе с тем, министр финансов подчеркнул, что Германия настаивает на том, чтобы другие европейские страны увеличили свои доли помощи Украине.

По словам Кристиана Линднера, несправедливо, когда вклад Германии в поддержку Украины непропорционально больше вклада других европейских стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на второй год полномасштабного вторжения в Украину в российскую армию продолжают поступать снайперские прицелы из США, Японии и Европы. В течение 2022 и 2023 годов из западных стран в Россию попали снайперские прицелы на сумму 173,6 млн долларов. На платформе YouTube можно найти десятки роликов, как российские оккупанты демонстрируют прицелы западных производителей. Согласно документации, снайперские прицелы завозились в Россию якобы для установки на охотничье оружие.

