Правительство Германии приветствует первый за долгое время обмен пленными между Киевом и Москвой и одновременно призывает Кремль идти на "жизнеспособные компромиссы" в мирных переговорах. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Германия. Фото: из открытых источников

"Мы приветствуем обмен пленными", — заявил Корнелиус.

При этом он акцентировал, что Берлин ожидает более существенных сдвигов в переговорном процессе.

По его словам, Россия и в дальнейшем настаивает на максималистских требованиях, однако пора бы прийти к взаимному согласию с Украиной.

"Мы призываем Москву отказаться от этих требований и искать жизнеспособных компромиссов", — подчеркнул представитель немецкого правительства.

Штефан Корнелиус также прокомментировал вопрос финансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 90 млрд евро, за что европарламентарии будут голосовать 10 февраля. Он заявил, что Украина сможет использовать эти средства, чтобы закупить, в частности, британское оружие.

"Насколько я понимаю", — добавил представитель правительства ФРГ.

Стоит отметить, Франция настаивала на том, чтобы кредитные средства направлялись исключительно на закупку оружия в странах ЕС. Однако Берлин и ряд союзников Украины выступали за большую свободу Киева в использовании финансирования.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля открыто возложил ответственность за отсутствие прогресса в прекращении войны против Украины на Соединённые Штаты. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), в интервью телеканалу TV BRICS Лавров заявил, что Вашингтон якобы отказался от мирных предложений, обсуждавшихся на саммите США и России в Аляске в августе 2025 года.