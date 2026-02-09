logo

Дальше РФ воевать будет сложнее: кто неожиданно подставил подножку Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Дальше РФ воевать будет сложнее: кто неожиданно подставил подножку Путину

После заявления Дональда Трампа импорт российской нефти может упасть почти вдвое уже к весне

9 февраля 2026, 13:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Импорт российской нефти в Индию может сократиться примерно в два раза после заключения торгового соглашения между Нью-Дели и Вашингтоном. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в отрасли и распоряжение Белого дома, подписанное президентом США Дональдом Трампом.

Дальше РФ воевать будет сложнее: кто неожиданно подставил подножку Путину

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным агентства, все государственные и частные нефтеперерабатывающие компании Индии, за исключением Nayara Energy Ltd., приостановили закупку спотовых партий российской нефти. Такое решение было принято после заявления Трампа в социальных сетях, где он обозначил ключевые условия торговой сделки. Хотя Индия официально подтвердила соглашение с США, его детали, включая энергетический блок, пока не раскрываются.

Ожидается, что импорт российской нефти снизится с январского уровня около 1,2 млн баррелей в сутки до примерно половины этого объема уже к апрелю. Согласно условиям распоряжения Белого дома, Индия обязуется прекратить прямой и опосредованный импорт нефти из РФ, а в случае возобновления поставок США могут повысить тарифы.

Компания Nayara Energy, связанная с "Роснефтью", вероятно, продолжит закупки на уровне около 400 тыс. баррелей в сутки из-за санкционных ограничений и узкого круга альтернативных поставщиков. В то же время Indian Oil Corp., Bharat Petroleum и Reliance Industries пока ограничиваются только ранее законтрактованными грузами.

Аналитики прогнозируют, что в перспективе импорт нефти из РФ стабилизируется на уровне 400–500 тыс. баррелей в сутки, а выгоды торгового соглашения с США превзойдут преимущества дешёвых российских поставок. Параллельно Индия наращивает закупки нефти в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Читайте также на портале "Комментарии" - Индия начала войну против "теневого флота": задержала три нефтяных танкера.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-09/indian-imports-of-russian-oil-seen-halving-on-white-house-order
