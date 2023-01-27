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Германия обвинила Россию в извращении комментариев для своих целей

Российская пропаганда употребляет слова и заявления других политиков.

сегодня, 18:49
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Автор:

Slava Kot

За день до отправки танков Leopard 2, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок разозлила Кремль своими комментариями о войне в Украине. Российское министерство иностранных дел извратило эти слова и использовало для своей пропаганды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Германия обвинила Россию в извращении комментариев для своих целей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

24 января, за один день до объявления немецким правительством об отправке танков Leopard 2 в Украину, министр иностранных дел Анналена Бербок дала заявление, что "мы ведем войну против России, а не друг против друга". На такие комментарии со стороны Бербок отреагировала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая заявила, что западные страны ведут "умышленную войну против России".

На пропагандистское заявление Кремля ответил спикер МИД Германии, заявивший, что Россия использует слова и цитаты людей для своих целей.

"Российская пропаганда постоянно берет заявления, предложения, позиции правительства, наших партнеров и использует их для своих целей", — подчеркнул спикер Министр иностранных дел Германии и добавил, что НАТО не является стороной конфликта в войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как российская пропаганда использовала слова предшественника Джо Байдена. Дональд Трамп в своем сообщении в собственной социальной сети TRUTH раскритиковал решение президента США предоставить американские танки Украине. В Кремле отреагировали на такое сообщение и начали критиковать американского президента и винить его в войне в Украине.

Также "Комментарии" сообщали реакцию Польши на благодарность президента Украины за предоставление танков.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nimechchyna-komentari-rosiya-propahanda/32242428.html
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