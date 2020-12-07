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Германия объявила о вакцинации "в первые дни нового года" - офис Меркель

Ожидается, что власти Европейского Союза к 29 декабря примут решение об утверждении первой вакцины для использования

сегодня, 11:31
Автор:

Татьяна Лозовенко

Глава администрации канцлера Ангелы Меркель ожидает, что вакцинация от коронавируса в Германии начнется "в самые первые дни" нового года. Квалифицированный врач говорит, что готов сам помочь вакцинировать людей. Об этом пишет AP.

Германия объявила о вакцинации "в первые дни нового года" - офис Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Ожидается, что власти Европейского Союза к 29 декабря примут решение об утверждении первой вакцины для использования. Германия готовит специальные центры вакцинации. Глава администрации Меркель Хельге Браун поздно вечером в воскресенье сообщил газете Bild:

"Я не буду работать в любое время дня и ночи в качестве начальника штаба, но в выходные готов присоединиться и помочь."

Он отметил, что ему и Меркель также сделают вакцинацию. 

Показатели заражения в Германии стабилизировались после введения частичного локдауна 2 ноября. В понедельник национальный центр по борьбе с болезнями сообщил о 12 332 новых случаях заболевания за последние 24 часа.

Напомним, в немецкой Баварии запретили покидать жилище на Новый год без уважительной причины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в США нашли причину "гаванского синдрома" у дипломатов в Китае и на Кубе.


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Источник: https://apnews.com/article/europe-angela-merkel-germany-coronavirus-pandemic-219311abc09f9e05867cfc4be1f3c6da
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