Германия объявила о вакцинации "в первые дни нового года" - офис Меркель

Глава администрации канцлера Ангелы Меркель ожидает, что вакцинация от коронавируса в Германии начнется "в самые первые дни" нового года. Квалифицированный врач говорит, что готов сам помочь вакцинировать людей. Об этом пишет AP.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Ожидается, что власти Европейского Союза к 29 декабря примут решение об утверждении первой вакцины для использования. Германия готовит специальные центры вакцинации. Глава администрации Меркель Хельге Браун поздно вечером в воскресенье сообщил газете Bild:

"Я не буду работать в любое время дня и ночи в качестве начальника штаба, но в выходные готов присоединиться и помочь."

Он отметил, что ему и Меркель также сделают вакцинацию.

Показатели заражения в Германии стабилизировались после введения частичного локдауна 2 ноября. В понедельник национальный центр по борьбе с болезнями сообщил о 12 332 новых случаях заболевания за последние 24 часа.

Напомним, в немецкой Баварии запретили покидать жилище на Новый год без уважительной причины.

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