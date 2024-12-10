Германия остается без постоянного бюджета: что теперь будет с помощью Украине в 2025 году

Министр финансов Германии Йорг Кукис заверил в неизменности поддержки Украины в 2025 году, несмотря на то, что в стране до сих пор не приняли постоянный бюджет. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава Минфина Германии сделал перед встречей министров финансов стран еврозоны в Брюсселе, сообщает n-tv.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Кукис заявил, что немецкий вклад двусторонней поддержки Украины на 2025 год "обеспечен, а также гарантирован" в предварительной договоренности по бюджету.

Министр подчеркнул, что вклад Германии "обеспечен в полном объеме".

Согласно проекту бюджета на 2025 год, немецкая помощь Украине была сокращена до 4 миллиардов евро с около 8 миллиардов евро в 2024 году.

Но дискуссии между партиями власти и, наконец, распад федеральной коалиции и назначение досрочных выборов в Бундестаг поставили это на паузу.

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Также издание "Комментарии" сообщало – немецкий истеблишмент в преддверии выборов в Бундестаг 23 февраля использует тему войну в Украине, как один из способов предвыборной борьбы. Канцлер Германии Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц соревнуются за то, чья политика в отношении Украины окажется более убедительной. Об этом пишет "Der Spiegel".

Авторы материала отмечают, исход войны в Украине определит безопасность Германии и Европы на десятилетия вперед, поэтому немецкие граждане хотят понять, как потенциальный канцлер намерен повлиять на ход войны.



