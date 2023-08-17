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Германия отказывается от своих обязательств перед НАТО

Олаф Шольц изменил свою позицию по сравнению с предыдущими заявлениями.

сегодня, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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Правительство Германии отказалось от своего обязательства увеличить расходы на оборону до 2% ВВП в год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Германия отказывается от своих обязательств перед НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

На саммите НАТО в Вильнюсе руководители правительств и государств согласились, что расходы на оборону должны увеличиться. Во время выступления на саммите канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия с этого момента будет выделять более 2% ВВП страны на оборону.


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Однако теперь германское правительство меняет свою позицию. Источник Reuters сообщил, что соответствующий пункт в законопроекте о бюджете обороны страны был изъят и заменен. В документе отмечалось, что Германия должна достичь среднего показателя в 2% в течение пяти лет. Таким образом эта формулировка более мягкая и растянутая во времени, чем та, которую озвучивал Шольц на саммите НАТО.

Напомним, что союзники по НАТО неоднократно критиковали Германию из-за расходов на оборону сферу, составляющих менее 2% ВВП страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об адмирале США Джеймсе Ставридисе, который считает, что НАТО может отреагировать на российские провокации в Черном море. По словам Ставридиса, военный альянс не будет просто поставлять военную и финансовую помощь Украине и смотреть, как Россия осуществляет морскую блокаду, нападает на международные суда и создает угрозы в регионе.

Также "Комментарии" писали бывшего президента Франции Николя Саркози, который заявил, что Украине не следует вступать в ЕС и НАТО. По его словам, это "противоречит истории и географии региона". Кроме того, французский политик предлагает отдать Крым России.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/germany-walks-back-plan-meet-nato-spending-target-annual-basis-2023-08-16/
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