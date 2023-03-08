Германия отреагировала на обвинения в сторону Украины в взрывах на Nord Stream

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не следует работы поспешных выводов после обнародования части материалов о взрывах на газопроводе "Северный поток", за которым, возможно, стояла проукраинская группа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Борис Писториус считает, что взрывы могли быть провокацией. Фото из открытых источников

В интервью радиостанции Германии Deutschlandfunk Борис Писториус заметил, что не следует исключать варианта спланированной операции от других стран, прошедшей под фальшивым флагом. То есть использование такой тактики, которая имеет целью обвинить другую страну в совершенном.

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"Так же могло быть, и это также было четко указано в отчетах, что это была операция под фальшивым флагом, иными словами, обвинить проукраинские группы. Вероятность, что это так или нет одинаково высока, поэтому мы должны подождать и посмотреть, как будут развиваться события — сказал Писториус для Deutschlandfunk.

Напомним, что в материале New York Times со ссылкой на анонимные источники разведки было указано, что за взрывами на газопроводах Nord Stream могла стоять проукраинская группа, не причастная к правительству Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на возможное участие украинских официальных лиц по взрывам на газопроводах "Северный поток". В ходе встречи с министрами обороны ЕС Резников отметил, что Украина не имеет к этому отношения.

Также "Комментарии" писали о словах украинского посла в Берлине Алексея Макеева, который рассказал, что Германия изменила свою политику по поставкам оружия для Украины.