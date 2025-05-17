logo

BTC/USD

102894.35

ETH/USD

2481.13

LTC/USD

99.90

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия отреагировала на отказ Путина от перемирия
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия отреагировала на отказ Путина от перемирия

Глава Минобороны ФРГ раскритиковал Путина

сегодня, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Минобороны Германии Борис Писториус обвинил российского диктатора Владимира Путина в отсутствии интереса к прекращению войны в Украине после отказа лично прибыть на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбул.

Германия отреагировала на отказ Путина от перемирия

Германия. Фото: из открытых источников

Борис Писториус обратил внимание, что Путин сначала заявлял о намерении вести переговоры о прекращении огня, но затем сам не появился и вместо себя прислал третьестепенную делегацию.

Тем самым, по его словам, Путин ясно дает понять, что в настоящее время он "абсолютно не заинтересован" в прекращении этой агрессивной войны, и ничто не указывает на "серьезное стремление прийти к мирному решению",

Однако, по мнению главы оборонного ведомства Германии, к мирным переговорам все равно необходимо готовиться уже сейчас.

"Хотя Россия вновь продемонстрировала, что в настоящее время она не заинтересована в завершении агрессивной войны, надо думать наперед. Мы должны быть готовы к дню X, когда наступит перемирие", — подчеркнул политик, добавив, что украинская армия должна быть не только восстановлена и обеспечена всем необходимым материально.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин в самом деле пытается прийти к договоренностям, но главным препятствием на пути к миру является не он лично, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью программе Special Report на Fox News.

Также издание "Комментарии" сообщало – Турция, как сторона, которая предоставила площадку для переговоров РФ и Украине, предложила провести обмен военнопленными, когда переговоры Москвы и Киева в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это предложение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/pistorius-putin-ne-zainteresovan-v-prekrasenii-vojny-v-ukraine/a-72571732?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe
Теги:

Новости

Все новости