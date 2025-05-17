Германия отреагировала на отказ Путина от перемирия

Глава Минобороны Германии Борис Писториус обвинил российского диктатора Владимира Путина в отсутствии интереса к прекращению войны в Украине после отказа лично прибыть на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбул.

Германия. Фото: из открытых источников

Борис Писториус обратил внимание, что Путин сначала заявлял о намерении вести переговоры о прекращении огня, но затем сам не появился и вместо себя прислал третьестепенную делегацию.

Тем самым, по его словам, Путин ясно дает понять, что в настоящее время он "абсолютно не заинтересован" в прекращении этой агрессивной войны, и ничто не указывает на "серьезное стремление прийти к мирному решению",

Однако, по мнению главы оборонного ведомства Германии, к мирным переговорам все равно необходимо готовиться уже сейчас.

"Хотя Россия вновь продемонстрировала, что в настоящее время она не заинтересована в завершении агрессивной войны, надо думать наперед. Мы должны быть готовы к дню X, когда наступит перемирие", — подчеркнул политик, добавив, что украинская армия должна быть не только восстановлена и обеспечена всем необходимым материально.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Турция, как сторона, которая предоставила площадку для переговоров РФ и Украине, предложила провести обмен военнопленными, когда переговоры Москвы и Киева в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это предложение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".



