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Германия передала Украине военную помощь: что получат военные

Германия передала на прошлой неделе 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh

сегодня, 15:40
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Автор:

Лиля Воробьева

Германия продолжает оказывать Украине военную помощь. Следовательно, на прошлой неделе украинская сторона получила 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на сайт немецкого правительства.

Германия передала Украине военную помощь: что получат военные

Военная помощь Украине от Германии (фото из открытых источников)

Кроме того, в сообщении говорится, что европейская страна передала украинским военным 53 защищенных автомобиля Пограничной службы страны.

А еще – для отправки в Украину Германия готовит 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения.

Понятно, что сроки и методы доставки техники не разглашаются.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Германия назвала свой приоритет в поставке оружия Украине . Германия считает, что сегодня Украине в войне против России необходимо усиление противовоздушной обороны. Это приоритет №1. Об этом в интервью телеканалу Phoenix заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Глава МИД Германии подчеркнула, что на прошлой неделе весь мир увидел, насколько важна для Украины надежная противовоздушная оборона. Украина сумела устоять, несмотря на массированные ракетные обстрелы, сбив ракеты еще до того, как они приближались к цели. Это удалось сделать украинской армии, в том числе за счет поставок вооружения, идущих из Берлина. По словам Анналены Бербок, Германия продолжит свою поддержку Украины и акцент будет сделан именно на средства ПВО. Бербок также выразила свое мнение, что поставка в Украину танков – это второстепенный вопрос, который сейчас не на первом месте, потому что нужно сначала обеспечить Украине надежные средства ПВО.



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Источник: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514
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