Министерство обороны Германии сообщило, что передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.

Украине передадут еще одну установку Patriot. Фото из открытых источников

Как сообщили в немецком министерстве, в связи с увеличением количества российских авиаударов по Украине правительство Германии решило дополнительно усилить украинскую противовоздушную оборону.

"Германия немедленно передаст Украине еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot для защиты от российских воздушных атак. Он будет передан в дополнение к уже поставленным и запланированным для передачи систем противовоздушной обороны", — отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

В Украину поступит из Германии установка Patriot, возвращенная с планового ремонта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале вторжения РФ в украинских спецслужбах и других государственных органах было много предателей, работавших на врага, однако сейчас их гораздо меньше. По словам украинского президента, война в значительной степени помогла выявить должностных лиц, работавших на Россию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за неспособности поддержать Украину на фоне наступления РФ США стремительно теряют доверие стратегических партнеров в Европе и Азии. Соответствующие выводы делает военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров. Издание пишет, что "неоказанием помощи Украине США уничтожают свое положение гаранта безопасности", что с каждым днем "становится не просто очевидным, а максимально публичным на уровне высших государственных инстанций".