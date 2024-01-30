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Германия планирует сэкономить на украинских беженцах: что придумали

Сокращение социальных расходов намечено бюджетом, который должен утвердить парламент страны

30 января 2024, 23:20 comments1404
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представители властей Германии ведут дискуссии перед утверждением бюджета на 2024 год, в частности, речь идет о расходах. При этом в парламенте планируют сокращать социальные расходы. Предусмотрено улучшение интеграции на рынок труда, особенно украинских беженцев с помощью программы Jobturbo, чтобы сократить расходы на 500 миллионов евро, информирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Германия планирует сэкономить на украинских беженцах: что придумали

Германия хочет сократить расходы на беженцев (фото из открытых источников)

Также центрам занятости хотят предоставить разрешение прекратить пособие по безработице максимум на два месяца, когда они по несколько раз отказываются от приемлемой работы. Это разгрузит бюджетные средства в 150 миллионов евро.

Отмечают, что общие расходы бюджета предусмотрены на уровне 476,8 млрд. евро. Самая большая статья расходов – это социальные расходы на 175,6 миллиарда евро, не считая запланированного сокращения.

Здесь отмечено, что война в Украине останется главным фактором неопределенности. Возможно, власти Германии снова существенно увеличат помощь Украине.

Законодатели в Германии должны утвердить бюджет 2 февраля, как и положения закона о внедрении мер жесткой экономии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Нидерландах предложили отправить беженцев в "безопасные регионы" на западе Украины. Депутат партии BBC Мона Кейзер заявила, что Нидерланды не могут разместить всех беженцев из Украины. По ее словам, уже прошло два года войны, страна приняла десятки тысяч украинцев. Именно поэтому депутат считает, что украинских беженцев можно отправить домой в те регионы, которые считаются спокойными.

При этом Кейзер заявила, что мера Украины ей кажется "относительно стабильной". При этом она поинтересовалась, какова будет позиция временного кабинета министров, если Киев попросит отправить назад граждан Украины, которые могут быть призваны на военную службу.



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