Министерство обороны Германии подготовило три предложения о возможном возвращении обязательной военной службы.

Берлин готовит призыв в армию. Фото из открытых источников

Как пишет Die Welt, первое предложение не предусматривает обязательную службу, а скорее оптимизацию, где информационные материалы присылают совершеннолетним лицам, которые должны заполнить анкеты на добровольных началах.

Второй вариант, отмечает издание, предлагает обязать заполнять анкету и возможно проходить медосмотр только мужчинам, в то же время для женщин эта процедура должна быть добровольной.

Третья модель предполагает обязать всех мужчин и женщин в возрасте от 18 лет заполнить онлайн-анкету, а затем пройти военную службу или альтернативную гражданскую службу, если не найдется достаточно добровольцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия строит в центральной Беларуси базу для размещения ядерных боеголовок. Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден политолог Александр Антонюк. "Война в Украине — это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому, кроме завершения войны в Украине, мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.