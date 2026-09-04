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Германия подводит войска к границе России: что происходит

Немецкая бригада станет крупнейшим постоянным усилением НАТО в стране - Берлин демонстрирует, что потенциальный конфликт начнется не с ожидания подкреплений

4 сентября 2026, 07:24
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Кравцев Сергей

Германия существенно усиливает свое военное присутствие в Литве, перебрасывая туда тысячи военнослужащих и значительный парк боевой техники. Как сообщает Delfi, развертывание немецкой бригады должно стать одним из наиболее заметных элементов укрепления восточного фланга НАТО.

Германия подводит войска к границе России: что происходит

Военные Германии. Фото: из открытых источников

В Литву планируется направить около 5 тысяч немецких военнослужащих и гражданских сотрудников. Они будут размещены в Рукле, Пабраде и на других военных объектах. Вместе с личным составом Германия перебросит примерно 2 тысячи единиц военной техники.

По словам полковника запаса Гинтараса Ажубалиса, возможности немецкого соединения будут значительно превосходить потенциал союзных сил, которые ранее находились в Литве. Он считает, что сама дислокация бригады должна стать сигналом для России: в случае возможной атаки столкновение с НАТО начнется с первых минут.

Особое внимание Ажубалис обратил на расположение немецких сил. Часть инфраструктуры находится всего примерно в 30 километрах от российской границы, а Вильнюс также расположен недалеко от потенциально опасного направления. По его мнению, выбор такого места был сделан не случайно, несмотря на наличие более удобных с технической точки зрения площадок.

Еще одним важным элементом усиления станет немецкая разведка. Бывший министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что вместе с бригадой в стране существенно расширятся технические и кадровые возможности разведывательных структур Германии.

По его словам, это позволит быстрее обнаруживать потенциальные угрозы и отслеживать действия противника. Одновременно присутствие немецких военных рассматривается как гарантия того, что Германия будет непосредственно вовлечена в защиту Литвы с самого начала возможного конфликта.

Развертывание особенно важно на фоне дискуссий о будущем американского военного присутствия в Европе. Немецкая бригада фактически становится одним из ключевых вариантов усиления европейской обороны на случай сокращения роли США.

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Источник: https://www.delfi.lt/ru/news/lithuania/my-budem-eshchyo-bolshe-videt-i-slyshat-v-litve-budet-ne-tolko-nemeckaya-brigada-120298185
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