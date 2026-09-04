Німеччина підводить війська до кордону Росії: що відбувається

Німеччина суттєво посилює свою військову присутність у Литві, перекидаючи туди тисячі військовослужбовців та значний парк бойової техніки. Як повідомляє Delfi, розгортання німецької бригади має стати одним із найпомітніших елементів зміцнення східного флангу НАТО.

Військові Німеччини. Фото: з відкритих джерел

У Литву планується направити близько 5 тисяч німецьких військовослужбовців та цивільних працівників. Вони будуть розміщені в Руклі, Пабраді та інших військових об'єктах. Разом із особовим складом Німеччина перекине приблизно 2 тисячі одиниць військової техніки.

За словами полковника запасу Гінтараса Ажубаліса, можливості німецького з'єднання значно перевершуватимуть потенціал союзних сил, які раніше перебували в Литві. Він вважає, що сама дислокація бригади має стати сигналом для Росії: у разі можливої атаки зіткнення з НАТО розпочнеться з перших хвилин.

Особливу увагу Ажубаліс звернув на розташування німецьких сил. Частина інфраструктури знаходиться всього за 30 кілометрів від російського кордону, а Вільнюс також розташований неподалік потенційно небезпечного напрямку. На його думку, вибір такого місця був зроблений не випадково, незважаючи на наявність більш зручних з технічного погляду майданчиків.

Ще одним важливим елементом посилення стане німецька розвідка. Колишній міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що разом із бригадою в країні суттєво розширяться технічні та кадрові можливості розвідувальних структур Німеччини.

За його словами, це дозволить швидше виявляти потенційні загрози та відстежувати дії супротивника. Одночасно присутність німецьких військових розглядається як гарантія того, що Німеччина буде безпосередньо залучена на захист Литви від початку можливого конфлікту.

Розгортання особливо важливе на тлі дискусій про майбутнє американської військової присутності в Європі. Німецька бригада фактично стає одним із ключових варіантів посилення європейської оборони на випадок скорочення ролі США.

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