Россия и Украина могут договориться: Путин удивил новым заявлением о прекращении войны

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что возможности для урегулирования войны против Украины сохраняются. Как передают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на слова главы Кремля, Москва по-прежнему считает мирное решение конфликта возможным, однако видит препятствия для его достижения.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам Путина, перспективы дипломатического урегулирования осложняют то, что он назвал "проявлениями государственного терроризма Киева". Российский лидер не уточнил, какие именно действия украинской стороны имеет в виду, но представил их как фактор, затрудняющий дальнейшее продвижение к миру.

При этом Путин заявил, что контакты между Москвой и Киевом не прекращаются. По его словам, взаимодействие продолжается прежде всего по линии специальных служб. Российский президент также подчеркнул, что ключевые договоренности по завершению войны должны быть достигнуты непосредственно между Россией и Украиной.

Таким образом, Москва, судя по заявлению Владимира Путина, не отказывается от идеи прямого диалога с Киевом. Вместе с тем российская сторона продолжает использовать обвинительную риторику в адрес Украины, возлагая на нее ответственность за сложности на пути к урегулированию.

Путин также выразил благодарность всем странам и отдельным сторонам, которые пытаются способствовать прекращению конфликта. Однако конкретных новых предложений по условиям возможного мирного соглашения российский президент не озвучил.

Заявление Путина прозвучало на фоне продолжающихся международных попыток найти дипломатический путь к завершению войны. Теперь внимание будет приковано к тому, последуют ли за словами о сохраняющихся шансах на урегулирование реальные шаги со стороны Москвы и готова ли Россия обсуждать их непосредственно с Украиной.

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