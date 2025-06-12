Германия поможет заставить РФ начать серьезные переговоры о мире: что пообещал Писториус

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Кравцев Сергей
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с официальным визитом в Киев. Чиновник планирует обсудить ситуацию в Украине, а также дальнейшую поддержку страны. Об этом сообщает "Spiegel".
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
В СМИ появился анонс пребывания министра в Украине. Отмечается, что во время поездки Писториус встретится с президентом Владимиром Зеленским.
В то же время украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина ведет диалог с правительствами стран-партнеров о том, что лучше помочь сейчас ВСУ и, тем самым избежать прямой войны с Россией в будущем. Но на такие убеждения каждое государство имеет свои аргументы.
По его словам, в основном Германия сначала на запрос Киева заявляет, что не может передать Украине ту или иную систему вооружений, однако позже такие решения все же одобряются.
Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможной поставку Украине крылатых ракет Taurus.
Отвечая на вопрос ведущего телеканал ZDF о поставках Taurus немецкий канцлер подтвердил: "Конечно, это в пределах возможного".
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