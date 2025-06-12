Германия поможет заставить РФ начать серьезные переговоры о мире: что пообещал Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с официальным визитом в Киев. Чиновник планирует обсудить ситуацию в Украине, а также дальнейшую поддержку страны. Об этом сообщает "Spiegel".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

В СМИ появился анонс пребывания министра в Украине. Отмечается, что во время поездки Писториус встретится с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защитить себя и оказалась в такой позиции, где Россия будет готова к серьезным переговорам", — заявил Писториус в ходе визита.

В то же время украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина ведет диалог с правительствами стран-партнеров о том, что лучше помочь сейчас ВСУ и, тем самым избежать прямой войны с Россией в будущем. Но на такие убеждения каждое государство имеет свои аргументы.

"У финнов восприятие угрозы совсем другое, чем у немцев и французов. Расстояние также играет значительную роль. Кто-то скажет, что Украина от них далеко, ракеты не долетят, а перед ними еще несколько стран, — объяснил дипломат.

По его словам, в основном Германия сначала на запрос Киева заявляет, что не может передать Украине ту или иную систему вооружений, однако позже такие решения все же одобряются.

"Не забывайте, что Германия является лидером в предоставлении Украине ПВО – три системы Patriot, уже семь Iris-T, Скайнексы, Гепарды. Это оружие работает, и оно сдерживает россиян", — подчеркнул Макеев.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможной поставку Украине крылатых ракет Taurus.

Отвечая на вопрос ведущего телеканал ZDF о поставках Taurus немецкий канцлер подтвердил: "Конечно, это в пределах возможного".



