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Германия потребовала объяснений от США: какой шаг Трампа точно не примет Берлин

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Киев должен получить всю обещанную поддержку, ограничения по Starlink - недопустимы

16 октября 2026, 10:35
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Кравцев Сергей

Германия выступила против ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink в Украине и намерена выяснить у США причины возникшей ситуации. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, сообщает ntv.

Германия потребовала объяснений от США: какой шаг Трампа точно не примет Берлин

Германия. Фото: из открытых источников

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, действующие ограничения необходимо отменить. Он подчеркнул, что Украина должна располагать всеми возможностями и ресурсами, которые ей ранее обещали международные партнеры.

Вадефуль отдельно обратил внимание на финансовое участие Германии в обеспечении работы Starlink на украинской территории. Поскольку Берлин выделяет средства на соответствующие технологии, немецкие власти рассчитывают, что система будет функционировать в полном объеме.

"Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы она работала, если мы за нее платим", — заявил министр.

При этом глава МИД ФРГ признал, что немецкая сторона пока не располагает исчерпывающей информацией о причинах ограничения доступа к сервису. По его словам, у Берлина остаются вопросы к Вашингтону, которые предстоит прояснить в ходе дальнейших контактов.

Ситуация вокруг Starlink имеет особое значение для Украины, поскольку спутниковая связь обеспечивает доступ к интернету там, где традиционная инфраструктура повреждена или недоступна. Ее возможности также важны для устойчивой коммуникации в условиях продолжающейся войны.

Заявление Вадефуля демонстрирует, что вопрос работы Starlink касается не только технических решений, но и договоренностей между союзниками Киева. Германия рассчитывает получить объяснения от США и добиться того, чтобы ограничения не мешали предоставлению Украине обещанной поддержки.

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