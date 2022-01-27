Германия предостерегла Запад от раскола из-за вопроса оружия для Украины

Германия опасается, что вопрос поддержки Украины поставками оружия может расколоть единство между странами Запада. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает "dpa".

Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Министр подчеркнула, что Европа сильная, когда объединённая. Это было всегда самым главным преимуществом Запада и сейчас европейские страны вместе с США обязанные позаботиться о том, чтобы давление на Россию продолжалось. При этом, по словам главы МИД Германии, нужно сохранить единство и не дать возможности Москве разделить Запад.

Что касается Украины, то Анналена Бербок заявила, что в Киеве хорошо знают о помощи Германии, ведь Берлин является сегодня крупнейшим двусторонним донором для страны. Также Германия поддерживает переговоры о том, чтобы транзит российского газа территорией Украины сохранялся, пытается способствовать новым инвестициям в страну, поддерживает Украину в борьбе с коронавирусом, в частности, способствует скорейшему поступлению вакцин.

Анналена Бербок подчеркнула, позиция Германии не поменялась в вопросе давления на Россию. Германия вместе со всеми остальными станами Запада едина в том, что Москва понесет огромные политические, экономические и финансовые потери, если решится на вторжение в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты разобрали по полочкам, почему официальный Берлин занял выжидающую позицию и отказывается поставлять в Украину оборонительное вооружение. На этом фоне заявление министра обороны Германии Кристин Ламбрехт о том, что Берлин поставит Украине 5000 военных защитных шлемов выглядит, как насмешка, а не реальная помощь.





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