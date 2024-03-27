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Германия приняла срочное решение о передаче Украине снарядов: подробности

Берлин согласовал передачу ВСУ первой партии снарядов

27 марта 2024, 23:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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Германия в ближайшие дни передаст Украине из арсеналов Бундесвера 10 тысяч артиллерийских боеприпасов, рассказала глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг.

Германия приняла срочное решение о передаче Украине снарядов: подробности

Украина получит тысячи снарядов от Германии. Фото из открытых источников

Партия в 10 тысяч снарядов станет первым этапом передачи Германией артиллерийских боеприпасов.

На втором этапе Германия решила поддержать инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины, в рамках которой Берлин возьмет на себя расходы на приобретение 180 тысяч снарядов. Вторая партия снарядов должна поступить в Украину во второй половине 2024 года.

Кроме того, Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов в четвертом квартале этого года.

Кристиан Фрейдинг не сообщила, с какой страной Германия заключит соглашение о покупке артиллерийских снарядов для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярное в начале этого года мнение, что война в Украине зашла в тупик после провала летнего контрнаступления ВСУ, может оказаться слишком оптимистичной, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что существует тревожная вероятность того, что новый мощный напор РФ в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону ВСУ, благодаря чему российская армия может проникнуть в глубь украинской территории.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет угрозой для демократии в США и большой проблемой для международного права, убежден бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес. Генерал США отметил, что Трамп не проявляет уважения к международному праву и наносит много вреда сплоченности НАТО.



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Источник: https://www.dw.com/uk/bundesver-terminovo-peredae-zsu-10-tisac-snaradiv-nimeckij-general/a-68685985?maca=uk-Twitter-sharing
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