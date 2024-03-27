Германия приняла срочное решение о передаче Украине снарядов: подробности

Германия в ближайшие дни передаст Украине из арсеналов Бундесвера 10 тысяч артиллерийских боеприпасов, рассказала глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг.

Украина получит тысячи снарядов от Германии. Фото из открытых источников

Партия в 10 тысяч снарядов станет первым этапом передачи Германией артиллерийских боеприпасов.

На втором этапе Германия решила поддержать инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины, в рамках которой Берлин возьмет на себя расходы на приобретение 180 тысяч снарядов. Вторая партия снарядов должна поступить в Украину во второй половине 2024 года.

Кроме того, Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов в четвертом квартале этого года.

Кристиан Фрейдинг не сообщила, с какой страной Германия заключит соглашение о покупке артиллерийских снарядов для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярное в начале этого года мнение, что война в Украине зашла в тупик после провала летнего контрнаступления ВСУ, может оказаться слишком оптимистичной, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что существует тревожная вероятность того, что новый мощный напор РФ в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону ВСУ, благодаря чему российская армия может проникнуть в глубь украинской территории.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет угрозой для демократии в США и большой проблемой для международного права, убежден бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес. Генерал США отметил, что Трамп не проявляет уважения к международному праву и наносит много вреда сплоченности НАТО.