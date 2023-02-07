Германия пришлет в Украину танки. Одобрена большая партия

Правительство Германии одобрило передачу Украине 178 танков Leopard 1. Первая военная техника должна быть доставлена в Украину летом, но большинство – не раньше следующего года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

Германия отправит крупную партию танков в Украину. Фото из открытых источников

Украина все больше выигрывает на дипломатическом фронте и вовлекает танки в свой военный арсенал. Такие страны как США, Великобритания, Германия и другие одобрили передать Украине танки. Ранее правительство Германии сообщало, что передаст танки Leopard 2, а теперь к ним Бундестаг принял решение предоставить Украине большую партию танков Leopard 1.

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Ранее СМИ сообщали, что Германия должна была передать 88 танков Leopard 1, содержащихся в содержании военного концерна Rheinmetall. Однако Германия решила предоставить украинским военным больше военной техники, а именно 178 танков Leopard 1. Большинство танков Leopard первого поколения находятся в запасах на немецких складах, поэтому нуждаются в ремонте перед отправкой в Украину, отмечает Der Spiegel.

О потребностях Украины в танках говорил генерал Валерий Залужный, утверждавший, что ВСУ нужно как минимум 300 танков для удачного наступления на российские позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции канцлера Германии Олафа Шольца на заявления российского президента Владимира Путина о якобы вновь угрожающих России немецких танках.

Также "Комментарии" писали о Японии, которая требует в России вернуть свои оккупированные территории. После второй мировой войны между СССР и Японией так и не был подписан мирный договор.