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Германия пришлет в Украину танки. Одобрена большая партия

Федеральное правительство Германии делает еще один большой шаг в оружейной помощи Украине и одобрило поставку 178 танков Leopard 1.

сегодня, 19:29
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Автор:

Slava Kot

Правительство Германии одобрило передачу Украине 178 танков Leopard 1. Первая военная техника должна быть доставлена в Украину летом, но большинство – не раньше следующего года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

Германия пришлет в Украину танки. Одобрена большая партия

Германия отправит крупную партию танков в Украину. Фото из открытых источников

Украина все больше выигрывает на дипломатическом фронте и вовлекает танки в свой военный арсенал. Такие страны как США, Великобритания, Германия и другие одобрили передать Украине танки. Ранее правительство Германии сообщало, что передаст танки Leopard 2, а теперь к ним Бундестаг принял решение предоставить Украине большую партию танков Leopard 1.


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Ранее СМИ сообщали, что Германия должна была передать 88 танков Leopard 1, содержащихся в содержании военного концерна Rheinmetall. Однако Германия решила предоставить украинским военным больше военной техники, а именно 178 танков Leopard 1. Большинство танков Leopard первого поколения находятся в запасах на немецких складах, поэтому нуждаются в ремонте перед отправкой в Украину, отмечает Der Spiegel.

О потребностях Украины в танках говорил генерал Валерий Залужный, утверждавший, что ВСУ нужно как минимум 300 танков для удачного наступления на российские позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции канцлера Германии Олафа Шольца на заявления российского президента Владимира Путина о якобы вновь угрожающих России немецких танках.

Также "Комментарии" писали о Японии, которая требует в России вернуть свои оккупированные территории. После второй мировой войны между СССР и Японией так и не был подписан мирный договор.



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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-bundesregierung-genehmigt-lieferung-von-178-leopard-1-panzern-a-100fcfdc-332d-471e-9d1d-f78fd8c27cd5?d=1675784623&sara_ecid=app_upd_xDl6zCyJhGEY9I3axx5s5LM6z4xunp
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