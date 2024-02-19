Германия призвала Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию": о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Министр обороны Германии Борис Писториус, говоря о возможности войны с Россией, призвал Европу и НАТО подготовиться к "худшему сценарию". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
Писториус пояснил, что он не может знать точно, нападет ли Россия на ЕС, но отметил, что если это и произойдет, то Москве на это надо будет меньше десяти лет.
Отметим, рейтинговое издание "Financial Times" пишет о том, что правительства западных стран стали все чаще предупреждать о возможном нападении России на страны НАТО − такие предостережения основываются на новых оценках военного потенциала России и ее угроз безопасности Альянса.
Другой британский военный чиновник добавил, что воинственные "намерения России все еще существуют.
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Также издание "Комментарии" сообщало – угрозы Трампа подействовали: какое решение приняло большинство стран НАТО.
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