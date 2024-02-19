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Германия призвала Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию": о чем идет речь

Борис Писториус считает, что РФ может напасть через 5-8 лет

сегодня, 07:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны Германии Борис Писториус, говоря о возможности войны с Россией, призвал Европу и НАТО подготовиться к "худшему сценарию". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Германия призвала Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию": о чем идет речь

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Писториус пояснил, что он не может знать точно, нападет ли Россия на ЕС, но отметил, что если это и произойдет, то Москве на это надо будет меньше десяти лет.

"Мне не нравится смотреть в хрустальный шар... Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда это произойдет. Но это может произойти через пять-восемь лет", — сказал глава Минобороны Германии.

Отметим, рейтинговое издание "Financial Times" пишет о том, что правительства западных стран стали все чаще предупреждать о возможном нападении России на страны НАТО − такие предостережения основываются на новых оценках военного потенциала России и ее угроз безопасности Альянса.                                                                                                                                                                 

"Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт является более вероятным, чем когда-либо в новейшей истории", – заявил представителя британской военной разведки. 

Другой британский военный чиновник добавил, что воинственные "намерения России все еще существуют.

Читайте также на портале "Комментарии" — Борис Писториус отреагировал на критику Дмитрия Кулебы о западных поставках снарядов Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – угрозы Трампа подействовали: какое решение приняло большинство стран НАТО.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-18/germany-says-failure-to-back-ukraine-aid-could-hurt-us-economy?srnd=premium-europe
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