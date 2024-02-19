Германия призвала Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию": о чем идет речь

Министр обороны Германии Борис Писториус, говоря о возможности войны с Россией, призвал Европу и НАТО подготовиться к "худшему сценарию". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Писториус пояснил, что он не может знать точно, нападет ли Россия на ЕС, но отметил, что если это и произойдет, то Москве на это надо будет меньше десяти лет.

"Мне не нравится смотреть в хрустальный шар... Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда это произойдет. Но это может произойти через пять-восемь лет", — сказал глава Минобороны Германии.

Отметим, рейтинговое издание "Financial Times" пишет о том, что правительства западных стран стали все чаще предупреждать о возможном нападении России на страны НАТО − такие предостережения основываются на новых оценках военного потенциала России и ее угроз безопасности Альянса.

"Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт является более вероятным, чем когда-либо в новейшей истории", – заявил представителя британской военной разведки.

Другой британский военный чиновник добавил, что воинственные "намерения России все еще существуют.

Читайте также на портале "Комментарии" — Борис Писториус отреагировал на критику Дмитрия Кулебы о западных поставках снарядов Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – угрозы Трампа подействовали: какое решение приняло большинство стран НАТО.



