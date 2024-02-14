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Угрозы Трампа подействовали: какое решение приняло большинство стран НАТО

Страны НАТО увеличивают расходы на оборону из-за опасений по поводу Трампа

сегодня, 13:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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В этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону – 2% ВВП. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Bloomberg".

Угрозы Трампа подействовали: какое решение приняло большинство стран НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

При этом Столтенберг отметил, что некоторым союзникам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться реального прогресса.

Это заявление было сделано в тот момент, когда Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за заявление, что тот позволит России атаковать членов НАТО, которые недорасходовали средства. Президент США назвал эти высказывания "опасными" и "антиамериканскими".

Столтенберг ранее предупредил в ответ на комментарии Трампа, что "любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность".

Члены Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" под руководством США, которая координирует поставки оружия примерно 50 странами, встретятся в Брюсселе 14 февраля, а на следующий день соберутся министры обороны стран НАТО.

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, перспектива возвращения Трампа в Белый дом спровоцировала активные разговоры среди союзников о том, что Европа может сделать, чтобы гарантировать, что США будут инвестировать в трансатлантическую безопасность.

Помимо увеличения расходов на оборону и помощи Украине, союзникам также необходимо уделять больше времени работе над вопросами, которые президент США сочтет важными, включая Китай, сказал анонимный дипломат.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-14/nato-allies-ramp-up-defense-spending-amid-worries-about-trump
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