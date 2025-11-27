Германия продолжает подготовку к войне: какое подразделения создает Бундесвер

Бундесвер в ближайшие годы намерен значительно укрепить свои оборонные мощности, создав шесть новых подразделений, специализирующихся на ударных беспилотниках. Параллельно Германия формирует современные дальнобойные системы вооружений. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Der Spiegel".

Германия. Фото: из открытых источников

По словам инспектора Сухопутных войск, генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, испытания новых технологий уже начались. Первая батарея дронов среднего радиуса действия должна быть введена в эксплуатацию в 2027 году, ещё пять — к 2029-му. Речь идёт о системах категории loitering munition, или "барражирующих боеприпасах". Такой тип ударных дронов способен длительное время находиться в воздухе, отслеживать обстановку и наносить точечные удары по цели, за что их также называют "дронами-камикадзе".

К 2029 году планируется развернуть батарею дальнобойных систем вооружений численностью от 60 до 150 военнослужащих. Эти комплексы предназначены для обнаружения и отражения атак беспилотников по всей территории Германии, что станет частью национальной противовоздушной защиты.

Генерал отметил, что в современных конфликтах решающую роль играют данные и искусственный интеллект. По его словам, информация становится "боеприпасом войны", а борьба в будущем будет определяться противостоянием защитных и наступательных технологических "зонтиков".

При этом Фройдинг выразил недовольство темпами реализации крупного проекта цифровой боевой связи. Недостаточный технический прогресс уже влияет на боеготовность подразделений, отметил он. После завершения текущих испытаний в декабре военным предстоит определить, как интеграция цифровых коммуникаций должна сочетаться с потребностями армии.

