logo

BTC/USD

91392

ETH/USD

3032

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия продолжает подготовку к войне: какое подразделения создает Бундесвер
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия продолжает подготовку к войне: какое подразделения создает Бундесвер

Бундесвер создает подразделения ударных дронов-камикадзе и начинает их тестировать

27 ноября 2025, 09:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бундесвер в ближайшие годы намерен значительно укрепить свои оборонные мощности, создав шесть новых подразделений, специализирующихся на ударных беспилотниках. Параллельно Германия формирует современные дальнобойные системы вооружений. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Der Spiegel".

Германия продолжает подготовку к войне: какое подразделения создает Бундесвер

Германия. Фото: из открытых источников

По словам инспектора Сухопутных войск, генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, испытания новых технологий уже начались. Первая батарея дронов среднего радиуса действия должна быть введена в эксплуатацию в 2027 году, ещё пять — к 2029-му. Речь идёт о системах категории loitering munition, или "барражирующих боеприпасах". Такой тип ударных дронов способен длительное время находиться в воздухе, отслеживать обстановку и наносить точечные удары по цели, за что их также называют "дронами-камикадзе".

К 2029 году планируется развернуть батарею дальнобойных систем вооружений численностью от 60 до 150 военнослужащих. Эти комплексы предназначены для обнаружения и отражения атак беспилотников по всей территории Германии, что станет частью национальной противовоздушной защиты.

Генерал отметил, что в современных конфликтах решающую роль играют данные и искусственный интеллект. По его словам, информация становится "боеприпасом войны", а борьба в будущем будет определяться противостоянием защитных и наступательных технологических "зонтиков".

При этом Фройдинг выразил недовольство темпами реализации крупного проекта цифровой боевой связи. Недостаточный технический прогресс уже влияет на боеготовность подразделений, отметил он. После завершения текущих испытаний в декабре военным предстоит определить, как интеграция цифровых коммуникаций должна сочетаться с потребностями армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия отреагировала на новый "мирный план", который США готовили в консультациях с РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/politik/bundeswehr-neue-einheiten-fuer-den-kampf-mit-drohnen-geplant-a-77e7d443-77f5-40ad-bb46-24a92a12d076

Новости

Все новости