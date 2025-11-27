Німеччина продовжує підготовку до війни: який підрозділ створює Бундесвер

Бундесвер найближчими роками має намір значно зміцнити свої оборонні потужності, створивши шість нових підрозділів, що спеціалізуються на ударних безпілотниках. Паралельно Німеччина формує сучасні далекобійні системи озброєнь. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Der Spiegel".

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

За словами інспектора Сухопутних військ, генерал-лейтенанта Крістіана Фройдінга, випробування нових технологій уже почалися. Перша батарея дронів середнього радіусу дії має бути введена в експлуатацію у 2027 році, ще п'ять – до 2029-го. Йдеться про системи категорії loitering munition, або "баражуючі боєприпаси". Такий тип ударних дронів здатний тривалий час перебувати в повітрі, відслідковувати обстановку і наносити точкові удари по меті, за що їх називають "дронами-камікадзе".

До 2029 року планується розгорнути батарею далекобійних систем озброєнь чисельністю від 60 до 150 військовослужбовців. Ці комплекси призначені для виявлення та відбиття атак безпілотників по всій території Німеччини, що стане частиною національного протиповітряного захисту.

Генерал зазначив, що у сучасних конфліктах вирішальну роль відіграють дані та штучний інтелект. За його словами, інформація стає "боєприпасом війни", а боротьба в майбутньому визначатиметься протистоянням захисних та наступальних технологічних "парасольок".

При цьому Фройдінг висловив невдоволення темпами реалізації великого проекту цифрового бойового зв'язку. Недостатній технічний прогрес уже впливає на боєздатність підрозділів, зазначив він. Після завершення поточних випробувань у грудні військові мають визначити, як інтеграція цифрових комунікацій має поєднуватися з потребами армії.

