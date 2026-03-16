Германия резко ответила на призыв Трампа помочь с Ормузским проливом

Правительство Германии отклонило призыв президента США Дональда Трампа присоединиться к международной операции по защите судоходства в Ормузском проливе. В Берлине отметили, что нынешний конфликт не имеет отношения к миссии НАТО.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

О позиции немецкого правительства сообщил спикер кабинета министров Штефан Корнелиус. По его словам, Альянс создан прежде всего для защиты территории государств-членов, а не для участия в военных операциях, не связанных непосредственно с коллективной обороной.

"У этой войны нет ничего общего с НАТО. Это не война НАТО", — сказал Корнелиус.

Подобное заявление озвучил министр иностранных дел Иоганн Вадефуль. По его словам, Берлин не видит необходимости военного участия Германии в операции в Ормузском проливе.

"Безопасность можно обеспечить только тогда, когда военный конфликт в своей основе будет урегулирован", — сказал Вадефуль и призвал США и Израиль информировать союзников о своих дальнейших целях в войне против Ирана и вместе обсуждать пути ее завершения.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что НАТО может столкнуться со "слишком плохим будущим", если союзники не помогут обеспечить безопасность судоходства в проливе.

Напомним, что ситуация в регионе резко обострилась после военных ударов США и Израиля по объектам в Иране. В ответ Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, который является одним из ключевых морских путей для транспортировки нефти в мире.

