Німеччина різко відповіла на заклик Трампа допомогти з Ормузькою протокою

Slava Kot
Уряд Німеччини відхилив заклик президента США Дональда Трампа долучитися до міжнародної операції з захисту судноплавства в Ормузькій протоці. У Берліні наголосили, що нинішній конфлікт не має відношення до місії НАТО.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Про позицію німецького уряду повідомив речник кабінету міністрів Штефан Корнеліус. За його словами, Альянс створений насамперед для захисту території держав-членів, а не для участі у військових операціях, які не пов’язані безпосередньо з колективною обороною.
Подібну заяву озвучив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль. За його словами, Берлін не бачить потреби у військовій участі Німеччини в операції в Ормузькій протоці.
Раніше Дональд Трамп попередив, що НАТО може зіткнутися з "дуже поганим майбутнім", якщо союзники не допоможуть забезпечити безпеку судноплавства у протоці.
Нагадаємо, що ситуація в регіоні різко загострилася після військових ударів США та Ізраїлю по об’єктах у Ірані. У відповідь Тегеран пригрозив перекрити Ормузьку протоку, яка є одним з ключових морських шляхів для транспортування нафти у світі.