Німеччина різко відповіла на заклик Трампа допомогти з Ормузькою протокою
НОВИНИ

Німеччина різко відповіла на заклик Трампа допомогти з Ормузькою протокою

Берлін заявив, що конфлікт навколо Ормузької протоки не є війною НАТО і відмовив Трампу.

16 березня 2026, 16:05
Slava Kot

Уряд Німеччини відхилив заклик президента США Дональда Трампа долучитися до міжнародної операції з захисту судноплавства в Ормузькій протоці. У Берліні наголосили, що нинішній конфлікт не має відношення до місії НАТО.

Президент США Дональд Трамп.

Про позицію німецького уряду повідомив речник кабінету міністрів Штефан Корнеліус. За його словами, Альянс створений насамперед для захисту території держав-членів, а не для участі у військових операціях, які не пов’язані безпосередньо з колективною обороною.

"Ця війна не має нічого спільного з НАТО. Це не війна НАТО", — сказав Корнеліус.

Подібну заяву озвучив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль. За його словами, Берлін не бачить потреби у військовій участі Німеччини в операції в Ормузькій протоці.

"Безпеку можна забезпечити лише тоді, коли військовий конфлікт у своїй основі буде врегульований", — сказав Вадефуль та закликав США та Ізраїль інформувати союзників про свої подальші цілі у війні проти Ірану та разом обговорювати шляхи її завершення.

Раніше Дональд Трамп попередив, що НАТО може зіткнутися з "дуже поганим майбутнім", якщо союзники не допоможуть забезпечити безпеку судноплавства у протоці. 

Нагадаємо, що ситуація в регіоні різко загострилася після військових ударів США та Ізраїлю по об’єктах у Ірані. У відповідь Тегеран пригрозив перекрити Ормузьку протоку, яка є одним з ключових морських шляхів для транспортування нафти у світі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Велика Британія відреагувала на заклик Трампа допомогти з Ормузькою протокою. Також на прохання президента США відповів Китай.



