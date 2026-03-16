Велика Британія відреагувала на заклик Трампа допомогти з Ормузькою протокою

Велика Британія не планує відправляти військові кораблі до Ормузької протоки, попри заклик президента США Дональда Трампа долучитися до міжнародної операції з забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.

Кір Стармер. Фото з відкритих джерел

Питання Ормузької протоки обговорювалося ввечері 15 березня під час телефонної розмови між Трампом і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Як повідомили на Даунінг-стріт, лідери погодилися, що відновлення руху через протоку має ключове значення для стабільності світової торгівлі та енергетичних ринків.

Однак у Лондоні дали зрозуміти, що наразі не мають наміру направляти бойові кораблі для супроводу танкерів з нафтою. За повідомленнями британських медіа, таке рішення частково пов’язане з попередженням Ірану про можливу відповідь у разі військової присутності.

Натомість британська сторона пропонує іншу форму підтримки для США. Йдеться про передачу безпілотників для пошуку морських мін, а також ракет-перехоплювачів, які можуть використовуватися для захисту суден у регіоні Ормузької протоки. Крім того, Лондон розглядає можливість застосування автономних підводних апаратів, що базуються у Бахрейні. Вони призначені для виявлення вибухових пристроїв у морі, хоча раніше не використовувалися в бойових умовах.

Нагадаємо, що після атаки США та Ізраїлю по Ірану, Тегеран пригрозив перекрити Ормузьку протоку, яка є одним із найважливіших морських шляхів для транспортування нафти. Це спровокувало різке підвищення ціни на нафту.

