Германия резко сократит выплаты беженцам из Украины: детали

Правительство Германии решило сократить выплаты беженцам из Украины – соответствующий законопроект о реформе социальной помощи утвердят уже на этой неделе. Об этом в интервью "DW" сообщил глава немецкого МВД Александр Добриндт.

Выплаты украинским беженцам в Германии. Фото: из открытых источников

"Мы договорились об изменении правового поля. Эта договоренность уже согласована между министерством труда и министерством внутренних дел. На этой неделе она также будет принята на заседании федерального правительства и будет действовать ретроспективно с 1 апреля этого года", – отметил глава немецкого МВД.

Министр отметил, изменения предусматривают, что вновь прибывшие украинцы больше не будут получать социальную помощь для граждан (Bürgergeld), а перейдут к системе выплат по закону о выплатах просителям убежища (Asylbewerberleistungsgesetz).

Кроме того, прибывших из Украины также обяжут пытаться искать работу.

"Если не будет предпринято никаких усилий для трудоустройства в Германии, то будут происходить дальнейшие сокращения выплат", – пояснил Добриндт.

Также власти будут проводить проверку имущества, поэтому на соцпомощь смогут рассчитывать только те, кто не имеет собственных активов.

