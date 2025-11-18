Германия резко сократит выплаты беженцам из Украины: детали

Рубрики
Правительство Германии решило сократить выплаты беженцам из Украины – соответствующий законопроект о реформе социальной помощи утвердят уже на этой неделе. Об этом в интервью "DW" сообщил глава немецкого МВД Александр Добриндт.
Выплаты украинским беженцам в Германии. Фото: из открытых источников
Министр отметил, изменения предусматривают, что вновь прибывшие украинцы больше не будут получать социальную помощь для граждан (Bürgergeld), а перейдут к системе выплат по закону о выплатах просителям убежища (Asylbewerberleistungsgesetz).
Кроме того, прибывших из Украины также обяжут пытаться искать работу.
Также власти будут проводить проверку имущества, поэтому на соцпомощь смогут рассчитывать только те, кто не имеет собственных активов.
Читайте также на портале "Комментарии" — все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считаться просителями убежища и, соответственно, будут получать пособия в меньшем размере. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".
В публикации говорится, что министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальных дел Бербель Бас достигли соглашения по этому вопросу: это отменяет особый статус для беженцев из охваченной войной страны спустя почти четыре года. Прибывшие до 1 апреля украинцы продолжат получать 563 евро в месяц, оплату аренды и коммунальных услуг. После введения новых правил размер помощи составит около 441 евро в месяц, в том числе 196 евро на личные расходы и 245 евро — на питание и одежду. Власти объясняют шаг "необходимостью выровнять систему выплат". Изначально планировалось ретроактивно исключить украинцев из программы базового дохода. Однако этому воспротивились муниципалитеты и федеральные земли.