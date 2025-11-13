Украинским беженцам здесь не место: какое радикальное решение по выплатам принял Берлин

Все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считаться просителями убежища и, соответственно, будут получать пособия в меньшем размере. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальных дел Бербель Бас достигли соглашения по этому вопросу: это отменяет особый статус для беженцев из охваченной войной страны спустя почти четыре года.

Прибывшие до 1 апреля украинцы продолжат получать 563 евро в месяц, оплату аренды и коммунальных услуг. После введения новых правил размер помощи составит около 441 евро в месяц, в том числе 196 евро на личные расходы и 245 евро — на питание и одежду. Власти объясняют шаг "необходимостью выровнять систему выплат".

Изначально планировалось ретроактивно исключить украинцев из программы базового дохода. Однако этому воспротивились муниципалитеты и федеральные земли. Один из высокопоставленных членов коалиции заявил, что бюрократическое бремя было бы слишком велико, муниципалитеты и земли взбунтовались бы – это того не стоило. Главное, что власти наконец-то уладили этот вопрос.

Издание пишет, что партии ХДС/ХСС и СДПГ договорились об изменении коалиционного соглашения. Причина этого в том, что сравнительно небольшое число украинцев имеют работу в Германии.

Берлин выражает надежду, что это соглашение теперь мотивирует больше украинцев к трудоустройству.

