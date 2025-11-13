logo

BTC/USD

103201

ETH/USD

3530.61

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Украинским беженцам здесь не место: какое радикальное решение по выплатам принял Берлин
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинским беженцам здесь не место: какое радикальное решение по выплатам принял Берлин

BILD пишет о том, что в Германии ограничивают выплаты украинским беженцам

13 ноября 2025, 07:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считаться просителями убежища и, соответственно, будут получать пособия в меньшем размере. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Украинским беженцам здесь не место: какое радикальное решение по выплатам принял Берлин

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальных дел Бербель Бас достигли соглашения по этому вопросу: это отменяет особый статус для беженцев из охваченной войной страны спустя почти четыре года.

Прибывшие до 1 апреля украинцы продолжат получать 563 евро в месяц, оплату аренды и коммунальных услуг. После введения новых правил размер помощи составит около 441 евро в месяц, в том числе 196 евро на личные расходы и 245 евро — на питание и одежду.  Власти объясняют шаг "необходимостью выровнять систему выплат".

Изначально планировалось ретроактивно исключить украинцев из программы базового дохода. Однако этому воспротивились муниципалитеты и федеральные земли. Один из высокопоставленных членов коалиции заявил, что бюрократическое бремя было бы слишком велико, муниципалитеты и земли взбунтовались бы – это того не стоило. Главное, что власти наконец-то уладили этот вопрос.

Издание пишет, что партии ХДС/ХСС и СДПГ договорились об изменении коалиционного соглашения. Причина этого в том, что сравнительно небольшое число украинцев имеют работу в Германии.

Берлин выражает надежду, что это соглашение теперь мотивирует больше украинцев к трудоустройству.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии, где находится больше всего беженцев из Украины, зафиксировано заметное снижение эффективности программ трудоустройства для получателей государственного пособия Bürgergeld — каждый второй получатель госпособия через 3 месяца снова теряет работу. По данным немецкого таблоида BILD, большинство тех, кто выходит на работу с помощью центров занятости, спустя несколько недель вновь обращаются за социальной поддержкой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/inland/bild-exklusiv-einigung-kein-buergergeld-mehr-fuer-bestimmte-ukrainer-6914d7b58da6d55e07c24923
Теги:

Новости

Все новости