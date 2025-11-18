Німеччина різко скоротить виплати біженцям із України: деталі

Уряд Німеччини вирішив скоротити виплати біженцям з України – відповідний законопроект щодо реформи соціальної допомоги затвердять вже цього тижня. Про це в інтерв'ю "DW" повідомив голова німецького МВС Олександр Добріндт.

Виплати українським біженцям у Німеччині. Фото: з відкритих джерел

"Ми домовилися про зміну правового поля. Цю домовленість уже погоджено між міністерством праці та міністерством внутрішніх справ. Цього тижня вона також буде прийнята на засіданні федерального уряду і діятиме ретроспективно з 1 квітня цього року", — зазначив глава німецького МВС.

Міністр зазначив, зміни передбачають, що українці, які знову прибули, більше не отримуватимуть соціальну допомогу для громадян (Bürgergeld), а перейдуть до системи виплат згідно із законом про виплати прохачам притулку (Asylbewerberleistungsgesetz).

Крім того, тих, хто прибув з України, також зобов'яжуть намагатися шукати роботу.

"Якщо не буде зроблено жодних зусиль для працевлаштування в Німеччині, то відбуватимуться подальші скорочення виплат", – пояснив Добріндт.

Також влада проводитиме перевірку майна, тому на соцдопомогу зможуть розраховувати лише ті, хто не має власних активів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — всі українці , які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, у майбутньому вважатимуться прохачами притулку і, відповідно, отримуватимуть допомогу у меншому розмірі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише німецький таблоїд "BILD".

У публікації йдеться, що міністр внутрішніх справ Олександр Добриндт і міністр соціальних справ Бербель Бас досягли угоди з цього питання: це скасовує особливий статус для біженців із охопленої війною країни майже через чотири роки. Українці, які прибули до 1 квітня, продовжать отримувати 563 євро на місяць, оплату оренди та комунальних послуг. Після введення нових правил розмір допомоги становитиме близько 441 євро на місяць, у тому числі 196 євро на особисті витрати та 245 євро на харчування та одяг. Влада пояснює крок "необхідністю вирівняти систему виплат". Спочатку планувалося ретроактивно виключити українців із програми базового доходу. Однак цьому чинили опір муніципалітети і федеральні землі.



