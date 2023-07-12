Германия с сочувствием отреагировала на критику Зеленского

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Кравцев Сергей
Среди союзников НАТО нет разногласий относительно того, должна быть Украина в Альянсе или нет. Этот вопрос будет решен, как только закончится война. Как передает портал "Комментарии", так министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на заявления президента Владимира Зеленского относительно нерешительности НАТО в вопросе членства Украины. Свой комментарий министр обороны Германии озвучил в интервью каналу "ARD".
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
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По его словам, для вступления Украины в НАТО также должны быть выполнены условия. При этом Борис Писториус не стал останавливаться на перечне этих условий.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский в первый день саммита НАТО, по пути в Вильнюс, где проходит мероприятие, раскритиковал отсутствие среди стран Альянса четкой позиции по приему Украины в свои ряды. По его словам, так остается возможность торговаться в переговорах с Россией членством Украины в НАТО. Что, уверен президент, мотивирует страну-агрессора продолжать свой террор. Западная пресса также отмечает, что в НАТО до сих пор не пришли к консенсунсному решению касательно перспектив членства Украины в Альянсе, а также гарантий безопасности для нашей страны на период до этого. Как оцениваете давление, оказываемое Зеленским на Запад? Может ли что-то переломить позицию тех же США и Германии, которые, согласно данным СМИ, больше всего на данный момент выступают против более решительных формулировок и обещаний Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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