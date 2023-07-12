Германия с сочувствием отреагировала на критику Зеленского

Среди союзников НАТО нет разногласий относительно того, должна быть Украина в Альянсе или нет. Этот вопрос будет решен, как только закончится война. Как передает портал "Комментарии", так министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на заявления президента Владимира Зеленского относительно нерешительности НАТО в вопросе членства Украины. Свой комментарий министр обороны Германии озвучил в интервью каналу "ARD".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

"Все это нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО. Я понимаю обиду и нетерпение. Особенно в той ситуации, в которой есть Украина, я ей полностью сочувствую", — высказался министр.

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По его словам, для вступления Украины в НАТО также должны быть выполнены условия. При этом Борис Писториус не стал останавливаться на перечне этих условий.

"Членство до того, как пограничные вопросы будут урегулированы и наступит мир, будет означать, что дело об Альянсе может быть спровоцировано почти немедленно каким-то действием", — подытожил глава ведомства.

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