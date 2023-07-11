О чем говорят упреки Зеленского в адрес союзников – может ли это изменить решение НАТО

Президент Владимир Зеленский в первый день саммита НАТО, по пути в Вильнюс, где проходит мероприятие, раскритиковал отсутствие среди стран Альянса четкой позиции по приему Украины в свои ряды. По его словам, так остается возможность торговаться в переговорах с Россией членством Украины в НАТО. Что, уверен президент, мотивирует страну-агрессора продолжать свой террор. Западная пресса также отмечает, что в НАТО до сих пор не пришли к консенсунсному решению касательно перспектив членства Украины в Альянсе, а также гарантий безопасности для нашей страны на период до этого. Как оцениваете давление, оказываемое Зеленским на Запад? Может ли что-то переломить позицию тех же США и Германии, которые, согласно данным СМИ, больше всего на данный момент выступают против более решительных формулировок и обещаний Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НАТО. Фото из открытых источников

Скорее всего, заявления Зеленского – просто попытка повлиять на итоговый документ, а не попытка принципиально встать в позу

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким комментарием:

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вряд ли что-то изменит. Они давно приняли соответствующие решения, анонсировали их. С моей точки зрения, Зеленский делает ошибку тем, что завышает планку, шантажирует партнеров по НАТО своим присутствием/не присутствием на саммите еще какими-то вещами. И это в условиях, когда мы полностью зависим от их военно-экономической помощи". "Я думаю, что позицию США и Германии

Илия Куса считает, что те решения, которые уже были анонсированы (долгосрочная поддержка вооружениями, обучение украинских военных, вероятная отмена ПДЧ, что замедляло бы евроатлантическую интеграцию) – это уже победа.

"Это – реально исторические решения, – акцентирует эксперт. – И требовать от партнеров политически невозможного на данный момент – ошибка. Я надеюсь, что это просто попытка повлиять на итоговый документ, а не попытка принципиально встать в позу (чего Украина себе позволить не может)".

Самый большой камень преткновения – это продолжающаяся российско-украинская война

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак акцентирует, что формально Украина (нравится это кому-то или нет), действительно, еще не готова стать полноправным членом Альянса.

"И, когда говорят, что мы уже созрели и в военной компоненте – это не верно. У нашей армии нет в необходимом количестве техники натовского образца. Кроме того, в наших вооруженных силах еще немало советского мышления, с которым следует бороться. Так что ВСУ нужно и переучиваться, и перевооружаться. Следует реформировать Минобороны в целом, а разведку и контрразведку – в частности. Всё это – не быстрый процесс", – поясняет эксперт.

Есть, продолжает он, и другие проблемы, на которые нам постоянно указывают зарубежные партнеры. Та же коррупция.

"Но самый большой камень преткновения (даже если гипотетически предположить, что на вышесказанное Запад вдруг закроет глаза) – это продолжающаяся российско-украинская война. Никто из руководителей стран-членов НАТО не готов отправлять сюда свои армии. Именно поэтому предоставление Украине четких сроков вступления в Альянс оттягивается. Его пытаются отложить на потом. И флагманами этого "на потом" являются Германия и США. Тоже не просто так. Именно эти две страны очень мощно помогают нам вооружениями. Причем, Германия буквально за год кардинально сменила позицию по этому вопросу, что далось очень нелегко. И, по мнению американского и германского руководства, если сейчас еще и очертить обозримые перспективы вступления Украины в НАТО, это может вызвать недовольство внутри их собственных стран. А может и внутри самого Альянса, где и так многих приходится буквально ломать через колено ради продолжения поддержки Украины хотя бы на нынешнем уровне", – поясняет Иван Ступак.

Потому, отмечает он, похоже, США и Германия решили выступить в роли "злых полицейских". И на саммите, скорее всего, примут именно половинчатое решение.

"Все подчеркнут, что поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины, но без конкретных сроков. При этом, вероятно, на период до этого самого вступления отдельные страны Альянса в рамках гарантий безопасности нашему государству, обязуются помогать Украине вооружением, боеприпасами, амуницией, финансово, с обучением наших военных. Тем самым готовя нас к вступлению в НАТО, углубляя и расширяя сотрудничество. Чтобы по завершению войны (или активных боевых действий), решив, возможно, какие-то не сложные "домашние задания", Украины могла достаточно быстро стать частью Альянса", – заключает эксперт.

Любая риторика Зеленского должна иметь пределы

Политический аналитик Павел Нусс акцентирует, что Зеленский, который до последнего тянул интригу, но, как стало известно сегодня во второй половиен дня, прибыл на саммит, должен был это сделать в любом случае.

"Впервые он должен был поехать еще на Лондонский саммит в декабре 2019 года, – напоминает эксперт. – Тогда, возможно, не возникали такие трудности, как сейчас. Но тогда Зеленский стремился к встрече с Путиным, ошибочно полагая, что убедит его прекратить войну".

По мнению Павла Нусса, критика союзников накануне поездки на саммит – плохая идея.

"Любая риторика Зеленского должна иметь пределы. Не надо забывать, что не НАТО виновата в войне, а россия, напавшая на Украину, – акцентирует аналитик. – Президент Зеленский должен использовать саммит НАТО в Вильнюсе, чтобы убедить представителей Альянса предоставить членство Украине до завершения войны. Ничего невозможного не существует – в мае 2015 года президент Порошенко убедил участников саммита Восточного партнерства в Риге не включать в заключительный документ пункт о предоставлении безвиза после окончания войны".

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