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Германия случайно передала России секретные данные НАТО

Россия получила от Германии секретную информацию НАТО при утверждении проекта "Северный поток-2".

сегодня, 09:13
Автор:
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Slava Kot
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Следственный комитет немецкого парламента обнаружил, что Германия по ошибке предоставила россиянам секретные данные НАТО, касающиеся проекта газопровода "Северный поток-2". В документах были раскрыты конфиденциальные данные о районах подготовки подлодок, боеприпасов и огневой мощи НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание T-Online.

Германия случайно передала России секретные данные НАТО

Россия получила секретные данные НАТО во время документации по трубопроводам "Северный поток 2". Фото из открытых источников

Компания Nord Stream 2 AG, которая была основана российским "Газпромом", обратилась за информацией в горнодобывающее управление города Штральзунд, которое отвечает за процесс утверждения документов по одобрению трубопровода "Северный поток". После чего горнодобывающее управление запросило соответствующую информацию в вооруженных сил Германии (Бундесвер).


Получение документов было впоследствии опубликовано в Интернете в так называемом решении об утверждении плана для трубопровода "Северный поток-2". Однако оказалось, что часть обнародованной информации содержала секретные данные НАТО.

"Информация имела такое большое военное значение, что опубликованные документы пришлось снова собрать и отредактировать", – сказал немецкий депутат Ганнес Дамм на слушаниях в комитете по расследованию Nord Stream.

Как следствие, Бундесвер вмешался в ситуацию и потребовал немедленно закрыть доступ к тайным данным. По словам немецких военных, эта информация очень чувствительна, поскольку позволяет сделать выводы о развертывании подводного флота НАТО и других военных тайн. Пока неизвестно, как долго секретная военная информация была доступна в свободном доступе в Интернете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в Германии. Журналисты обнаружили связь с российскими деньгами.

Также "Комментарии" писали, что в Германии призвали заморозить войну в Украине.



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